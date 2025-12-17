به مناسبت فرا رسیدن شب یلدا و در راستای پاسداشت سالگرد ثبت جهانی آئین یلدا، سلسله‌برنامه‌های فرهنگی، هنری و آیینی با هدف برگزاری «ششمین یادمان یلدا» در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در «جشنواره یلدای شمیران» ، آیین‌ها و نمایش‌های زنده متنوعی اجرا خواهد شد که از آن جمله می‌توان به اجرای آیین محلی «توبار» و مراسم «شب‌چله کرمانجی خراسان شمالی» اشاره کرد.

اجرای زنده موسیقی محلی، هم‌خوانی آواز‌های یلدایی، حافظ‌خوانی، شاهنامه‌خوانی و اجرای نمایش تن‌پوش‌های عروسکی از دیگر برنامه‌های این جشنواره است. فضاسازی محیطی با عنوان «آخرین برگ‌ها» به منظور ثبت خاطره برای گردشگران در روز‌های پایانی فصل پاییز نیز انجام می‌شود.

همچنین کارگاه شعرخوانی با عنوان «شب‌های پروانه‌ای» با همکاری کانون‌های فرهنگی دانشگاه و جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، روز شنبه ۲۹ آذرماه در مجموعه نیاوران برگزار خواهد شد.

نمایشگاه‌هایی با بهره‌گیری از اشیای موزه‌های مجموعه نیاوران برپا خواهد شد. کاخ موزه اختصاصی با چیدمان نمادین کرسی یلدا و نمایش آثاری برگزیده از گنجینه موزه‌های این مجموعه به استقبال یلدا خواهد رفت. در موزه کتابخانه اختصاصی نیز یکی از نسخه‌های خطی نفیس دیوان حافظ محفوظ در گنجینه این موزه ، به نمایش گذاشته می‌شود.

مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران از تمامی دوستداران فرهنگ و آیین‌های اصیل ایرانی دعوت می‌کند تا ضمن بازدید از این نمایشگاه‌ها، در برنامه‌های متنوع فرهنگی این مجموعه نیز شرکت نمایند.

«جشنواره یلدای شمیران» با رویکردی مردمی و با همکاری شهرداری منطقه یک تهران، روز‌های پنج‌شنبه و جمعه، ۲۷ و ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴، میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.