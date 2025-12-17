سرمربی تیم فوتبال تراکتور گفت: در جام حذفی جای اشتباه نداریم و برابر تیم خوب پرسپولیس بازی می‌کنیم؛ حریف سرسخت و قابل احترام است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دو تیم تراکتور و پرسپولیس فردا (پنج شنبه ۲۷ آذر) در چارچوب دیداری بجامانده از مرحله یک شانزدهم پایانی رقابت‌های جام حذفی فوتبال در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم می‌روند.

دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور در نشست خبری پیش از بازی اظهار کرد: در جام حذفی جای اشتباه نداریم و برابر تیم خوب پرسپولیس بازی می‌کنیم. حریف سرسخت و قابل احترام است. از جان و دل برای این بازی مایه می‌گذاریم. خیلی خوشحالم که بازی در ورزشگاه یادگار امام برگزار می‌شود. حضور هواداران از کیفیت زمین مهم‌تر است. زمین کیفیت خوبی دارد و ترجیح دادم اینجا بازی کنیم. ظلم به هواداران بود که در بنیان دیزل بازی کنیم.

او ادامه داد: امیدوارم فردا با نتیجه مثبتی بازی را تمام کنیم. حضور صادق محرمی در بازی فردا مشخص نیست و ایگور از روز گذشته تمرینات خود را شروع کرده و، چون دو ماه دور بوده کمی مردد هستم که از او استفاده کنم. منتظر بازی فردا هستیم که امیدوارم پرگل و همراه با برد باشد.

سرمربی تراکتور درباره تغییر سرمربی پرسپولیس و حضور اوسمار و عملکرد خوب اوستون اورونوف بیان کرد: با احترام به مربی حریف، بازیکنان حریف ثابت مانده‌اند و کسانی که در زمین بازی می‌کنند، بازیکنان هستند. ما هم بازیکنان شاخصی داریم که می‌توانند از اورونوف بهتر بازی کنند. اورونوف بازیکن خیلی خوبی است و برای او احترام قائل هستم ولی ما هم بازیکنان باکیفیت زیادی داریم.

اسکوچیچ درباره اینکه شجاع خلیل زاده و علیرضا بیرانوند گفته‌اند تراکتور مدعی قهرمانی نیست، اظهار کرد: از چه موضوعی در این حرف شوکه شدید؟ می‌دانم دنبال مسائل حاشیه‌ای هستید ولی این بازیکنان روحیه جنگندگی دارند. همه باید در شغلی که دارند مسئولیت پذیر باشند. منظورم این است که بابت اشتباهات جریمه می‌شویم، هواداران ما از حضور در استادیوم برای اشتباه گذشته ما محروم شدند. باید دید برای دیگر تیم‌ها هم این اتفاق رخ می‌دهد یا خیر. یک مربی صحبت می‌کند و اگر منطقی نباشد محروم می‌شود، این باید برای همه رخ بدهد. مسئولیت شما این است که خبری بسازید که کلیک بخورد و بازتاب بیشتری داشته باشد. بازیکنان من شخصیت خود را دارند و بالغ هستند و مسئولیت صحبت‌شان با خود آنهاست.

سرمربی تراکتور در پاسخ به سوالی مبنی بر کیفیت چمن ورزشگاه یادگار امام عنوان کرد: اگر کسی بگوید که چمن به دلیل بازی ما کیفیتش کاهش پیدا کرده نادرست است. اولین بازی هم که کردیم زمین وضعیت خرابی داشت، در حال حاضر چیزی که من دیدم ظاهر زیبا و سبزی دارد. شما ایرانی‌ها برای نوروز سبزه گره می‌زنید و ما این رسم را قبل از کریسمس داریم که هفت روز پیش از آن سبزه درست می‌کنیم. نمی‌توانم بگویم کیفیت زمین قابل اتکاست. زمین‌های مشابه در اروپا قابلیت ۸۴ ساعت تحمل را دارند ولی این زمین فکر نمی‌کنم این شرایط را داشته باشد و بسیار احتمال آسیب آن بالاست، اما ترجیح دادم در حضور هواداران بازی کنیم. به من گفتند اگر روی این زمین بازی کنید باید سه ماه دیگر منتظر بمانید که اصلا برای ما معنی ندارد. در مهم‌ترین فصل تاریخ تراکتور این جذاب نیست.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات جنجالی خداداد عزیزی در روز‌های اخیر گفت: من به عنوان مسئول فنی تیم پیگیر این مسائل نیستم، هر کسی مسئول صحبت‌های خود است. از من انتظار نداشته باشید که درباره این موضوع صحبت کنم.