مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: ما برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان و نوجوان، باید پژوهشگران جوان و باانگیزه تربیت کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما سردار سرتیپ دوم «مهدی امیریان» مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در مراسم تجلیل از پژوهشگران برگزیده حوزه دفاع مقدس و مقاومت که در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به اهمیت پژوهش در انتقال مفاهیم دفاع مقدس گفت: پژوهش، پایه اصلی تولید کتاب، فیلم و هر اثر مؤثر در این حوزه است، از این‌رو ما برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان و نوجوان، باید پژوهشگران جوان و باانگیزه تربیت کنیم.

وی با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با دست‌اندرکاران کنگره شهدای البرز، موضوع دفاع مقدس را اولویت اول برای انتقال به جوانان و نوجوانان معرفی کرد و افزود: باید زبان نسل جوان را شناخت و بر اساس آن، تولیداتی داشته باشیم که بتواند به نسل‌های بعدی نیز منتقل شود.

در پایان این مراسم از ۵۶ پژوهشگر و نویسنده این حوزه تقدیر و از تندیس شهید هوشنگ وحید دستجردی و دو کتاب حوزه دفاع مقدس رونمایی شد.