رئیس پلیس راه کردستان از بارش برف، کولاک مقطعی و یخزدگی سطح جادهها در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: با وجود این شرایط، تردد در تمام محورهای اصلی و فرعی برقرار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، رئیس پلیس راه کردستان اعلام کرد: به دنبال بارش برف و لغزندگی، محورهای اصلی و فرعی استان در شرایط زمستانی قرار گرفته و در برخی مسیرها کولاک و یخزدگی گزارش شده است، اما مشکلی در تردد وجود ندارد.
وی با اشاره به محورهای تحت تأثیر سامانه بارشی، افزود: در محور دیواندره – سقز بهویژه محدوده زرینه و همچنین محور دیواندره – سنندج و گردنه صلواتآباد کولاک و یخزدگی مشاهده شده است. همچنین محور قروه – همدان نیز با لغزندگی سطح جاده مواجه است.
رئیس پلیس راه استان با بیان اینکه بارش برف در محورهای استان مقطعی و خفیف بوده، ادامه داد: شدت بارشها به اندازهای نبوده که تردد را مختل کند و مسیرها باز هستند.
وی از وقوع چند حادثه در محور دهگلان – سنندج خبر داد و گفت: در این مسیر به دلیل لغزندگی و یخزدگی جاده، یک دستگاه اتوبوس از مسیر منحرف شده، یک دستگاه خاور واژگون شده و چندین خودروی سواری با یکدیگر برخورد کردهاند. خوشبختانه این حوادث فوتی نداشته است.
رئیس پلیس راه کردستان از رانندگان خواست طی امروز و فردا از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند و افزود: استفاده از تجهیزات زمستانی، همراه داشتن وسایل گرمایشی و رعایت کامل نکات ایمنی ضروری است.
وی از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه مشکل با سامانه ۱۱۰ تماس بگیرند.