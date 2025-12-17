پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان از آمادهباش کامل تیم های عملیاتی این جمعیت در پی صدور هشدارهای سازمان هواشناسی برای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حسن عبودی مزرعی اظهار داشت: بر اساس پیشبینیها، استان خوزستان در روزهای آینده شاهد بارش باران، وزش باد شدید و احتمال برف وکولاک در ارتفاعات خواهد بود.
وی افزود: تمامی تیمهای عملیاتی، پایگاهها و شعب جمعیت هلال احمر استان در آمادهباش کامل قرار گرفتهاند و با آماده به کار شدن تجهیزات لجستیکی، تمهیدات لازم برای امدادرسانی سریع و مؤثر به شهروندان اندیشیده شده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان از مردم، رانندگان و مسافران خواست نکات ایمنی را رعایت کرده، از تردد غیرضروری در مسیرهای برفگیر و مسیلها خودداری کنند، در مناطق برفی از زنجیرچرخ استفاده کرده و عشایر و ساکنان روستایی نیز تا پایان هشدارها از حاشیه رودخانهها فاصله گرفته و از توقف و اسکان در مناطق پرخطر خودداری کنند.
وی در پایان تأکید کرد: شماره گویای ۱۱۲ هلال احمر بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی و ارائه خدمات امدادی به شهروندان است.