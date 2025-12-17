دوره آموزشی با موضوع ارتقای دانش حسابرسی در حوزه درآمدهای موقوفات و بقاع متبرکه به‌صورت منطقه‌ای در مجتمع آموزشی فدک آل‌محمد(ص) مشهد در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، این دوره آموزشی با حضور حجت‌الاسلام سید نصرت‌الله رستمی مدیرکل تحقیق و حسابرسی سازمان اوقاف و امور خیریه و مشارکت رؤسای ادارات تحقیق و محققین حسابرسی استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، سمنان و سیستان و بلوچستان، به‌صورت منطقه‌ای در مجتمع آموزشی فدک آل‌محمد (ص) مشهد در حال برگزاری است.

هدف از برگزاری این دوره آموزشی، ارتقای دانش تخصصی و توانمندسازی کارشناسان حوزه تحقیق و حسابرسی در زمینه شناسایی، تحلیل و مدیریت درآمد‌های موقوفات و بقاع متبرکه، در روز‌های ۲۶ و ۲۷ آذر ماه برگزار می‌شود.

در این دوره، با تبیین انواع درآمد‌های موقوفات و بقاع متبرکه، الزامات قانونی، شیوه‌های صحیح حسابرسی و اهمیت صیانت از نیات واقفان بررسی می‌شود.

همچنین تبادل تجربیات میان استان‌های شرکت‌کننده و بررسی چالش‌ها و راهکار‌های بهبود فرآیند‌های تحقیق و حسابرسی از دیگر محور‌های برگزاری این دوره آموزشی است.