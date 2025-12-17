

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسئول اداره حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران از شناسایی ۱۰۲۸۴مورد تخلف در حریم راه‌های این استان توسط گشت صیانت از حریم در هشت ماه سال جاری خبر داد و گفت: از این میزان ۴۵۱ مورد برخورد با دستفروشان حاشیه راه، ۹۴۹۶ مورد جمع آوری تابلو‌ها و بنر‌های غیرمجاز، ۲۷ مورد انسداد راه دسترسی غیرمجاز و ۳۱۰ مورد برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز بود.



علی شقاقی با بیان اینکه ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم راه‌های استان به صورت مستمر توسط گشت‌های راهداری شناسایی می‌شوند، افزود: به استناد ماده ۱۷ قانون ایمنی راه‌ها، ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات به شعاع صد متر از انتهای حریم راهها، حریم راه آهن و در طول کنارگذرهائی که وزارت راه و شهرسازی احداث کرده یا می‌کند و یا مسئولیت نگهداری آن را به عهده دارد بدون کسب مجوز ممنوع است.



او ادامه داد: ایمنی راه‌ها درصورت برخورد نکردن با ساخت و ساز‌های غیرمجاز با چالش جدی مواجه می‌شود.



مسئول اداره حریم استان با بیان اینکه حفظ و حراست و پاکسازی از حریم راه‌ها نیازمند یک همت و عزم استانی و ملی است از مردم خواست قبل از هرگونه فعالیتی در خصوص ساخت و ساز در حریم راه نسبت به اخذ مجوز لازم از این اداره کل اقدام کنند.