پخش زنده
امروز: -
۳۰ دی آخرین مهلت برای ارسال آثار به نخستین همایش «زبان و رسانه»، است که بهمن امسال برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یدالله گودرزی، دبیر نخستین همایش «زبان و رسانه» و از همکاران مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی سازمان صدا و سیما، با حضور در استودیو شبکه خبر در بخشی از سخنانش درباره این همایش گفت: هدف از برگزاری این همایش، تقویت جایگاه زبان فارسی در رسانه، توجه به هویت ملی، آسیبشناسی زبانی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در عرصه ارتباطات است.
وی ضمن معرفی فعالیتهای مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی گفت: مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی، چندی است در سازمان صدا و سیما فعالیت خود را آغاز کرده است و تلاش دارد در دو سطح نظری و اجرایی، جایگاه زبان فارسی در رسانه ملی را ارتقا دهد.
وی افزود: در بخش نظری، تمرکز بر پژوهش و نظریهپردازی در حوزه زبان رسانه است و در بخش عملی، آموزش و توانمندسازی گویندگان و برنامهسازان دنبال میشود تا زبان گفتار رسانه، زبانی درست، اثرگذار و فاخر باشد.
گودرزی با اشاره به نخستین برنامههای این مرکز گفت: یکی از برنامههای ما برگزاری مراسم اهدای نشان فردوسی است که به مجریان، گویندگان و گزارشگرانی اهدا میشود که بیشترین اهتمام را در پاسداشت زبان فارسی و تولید برنامههای فرهنگی و ادبی داشتهاند.
وی گفت: همچنین طرح دیگری با عنوان مجریان تراز در حال اجراست تا مجریانی تربیت شوند که هم «خوب حرف بزنند» و هم «حرف خوب بزنند»، یعنی کلامشان از ساحت فکری و زبانی پاکیزه برخوردار باشد. مراسم معرفی اولین گروه مجریان تراز نیز چهارشنبه هفته آینده برگزار میشود.
گودرزی به فعالیتهای آموزشی مرکز اشاره کرد و گفت: کانالی با عنوان آیین سخن در پیامرسان بله ویژه مجریان و برنامهسازان راهاندازی شده است تا نکات دانشی و ویرایشی درباره زبان را در اختیار آنان قرار دهد. کوشش ما این است که محتوا از جایگاه علمی مطرح شود و هماهنگ با سیاستهای فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی باشد.
وی افزود: نسخه آزمایشی وبگاه مرکز پاسداشت زبان فارسی نیز آماده شده است و به زودی در دسترس مخاطبان قرار میگیرد. در این سایت، مقالات علمی، آثار صوتی برگزیده، تحلیلهای زبانشناختی رسانه و محتوای تخصصی در اختیار پژوهشگران قرار خواهد گرفت.
به گفته گودرزی، نخستین همایش زبان و رسانه از اصلیترین برنامههای بخش نظری این مرکز است. وی درباره محورهای این رویداد گفت: این همایش سه محور دارد: زبان فارسی و هویت ملی، آسیبشناسی کاربرد زبان در رسانه , زبان فارسی، هوش مصنوعی و فناوریهای جدید.
وی افزود: هر محور دارای چند زیرشاخه است: در بخش هویت ملی، نقش زبان فارسی در انسجام فرهنگی و تبیین اصل ۱۵ قانون اساسی بررسی میشود. در بخش آسیبشناسی، زبان ورزشی، زبان گفتاری مجریان، زبان خبر، شعر و ترانه و آگهیهای تبلیغاتی مورد مطالعه قرار میگیرند. در محور سوم، نقش شبکههای اجتماعی و هوش مصنوعی در گسترش یا تضعیف زبان فارسی و چالشهای مرتبط با آن بررسی میشود.
گودرزی گفت: علاقهمندان میتوانند مقالات علمی خود را تا پایان دی ارسال کنند. علاوه بر مقالات رسمی، بخشی با عنوان جستار برای ارسال تجربهها، ایدهها و یادداشتهای رسانهای در نظر گرفته شده تا همکاران رسانه نیز بتوانند مشارکت کنند..
دبیر همایش درباره اهداف این رویداد تأکید کرد: هدف ما فقط برگزاری یک همایش مقطعی نیست، بلکه میخواهیم حرکتی مستمر را آغاز کنیم تا زبان فارسی در رسانه جایگاه واقعی خود را بازیابد. این زبان گنجینه فرهنگی و فکری ملت ماست و رکن هویت ملی ایرانیان محسوب میشود.
وی گفت: همایش «زبان و رسانه»، به دنبال سه هدف اصلی است: گسترش ادبیات فارسی در رسانهها، بهرهگیری از زبان فارسی به عنوان زبان روز و دانشبنیان و پرهیز از آسیبهای زبانی و نفوذ واژههای بیگانه.
گودرزی با اشاره به تجربه دیگر کشورها گفت: نه فقط زبان فارسی، بلکه زبانهای ژاپنی، آلمانی و فرانسوی هم دچار تهدید شدهاند و برای جلوگیری از نفوذ زبان مسلط جهانی مثل انگلیسی، برنامهریزی دقیق دارند. ما نیز باید چنین تمهیداتی را جدی بگیریم.
وی با مروری بر سابقه فعالیتهای زبانی در سازمان گفت: در گذشته، شورای عالی ویرایش در سازمان صدا و سیما فعال بود و با حضور استادانی، چون احمد سمیعی گیلانی، دستور زبان و استانداردهای گفتاری رسانه تدوین میشد. اکنون قصد داریم با احیای این مسیر، آموزشهای زبانی را دوباره به برنامهسازان بازگردانیم.