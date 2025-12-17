هوای تهران در آستانه آلودگی
کیفیت هوای تهران با شخص ۱۰۲ برای گروههای حساس آلوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۹۰ و سالم بود.
تهران از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲۹ روز هوای قابل قبول، ۱۱۳ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس، ۲۰ روز هوای ناسالم برای همه گروه ها، ۶ روز هوای پاک، ۲ روز هوای بسیار ناسالم، ۲ روز هوای خطرناک داشته است.
طبق شاخص کیفیت هوا (AQI)، زمانی که عدد شاخص بین ۵۱ تا ۱۰۰ باشد، کیفیت هوا "قابلقبول" است، اما اگر شاخص بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ باشد، هوا در شرایط "ناسالم برای گروههای حساس" قرار میگیرد و بر اساس جدول رنگبندی شرکت کنترل کیفیت هوا، ایستگاههای سبزرنگ شرایط "پاک"، زردرنگ شرایط "قابلقبول"، نارنجیرنگ شرایط "ناسالم برای گروههای حساس"قرمزرنگ شرایط "ناسالم" و بنفشرنگ شرایط "بسیار ناسالم" را نشان میدهد.
همچنین اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار هواشناسی سطح زردرنگ از نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد از اوایل وقت روز شنبه (۲۹ آذر) تا سهشنبه (۲ دی) خبر داد و پیش بینی کرده است: براین اساس، در ارتفاعات بالادست و قلهها بهطور میانگین بین ۵ تا ۷ درجه سلسیوس و در مناطق شمالی تهران بهطور میانگین بین ۴ تا ۶ درجه سلسیوس و در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی بطور میانگین ۳ تا ۵ درجه سلسیوس، کاهش محسوس دما و یخبندان پیشبینی میشود.