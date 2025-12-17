پخش زنده
شرکت آب وفاضلاب استان زنجان طی اطلاعیهای در مورد احتمال یخ زدگی لولههای آب و کنتورهای منازل هشدار داد و خواستار اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از یخ زدگی توسط مشترکین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان با اشاره به کاهش محسوس دمای هوا از مردم خواست از کنتورهای آب و انشعاب منازل در برابر یخ زدگی و احتمال ترکیدگی مراقبت کنند.
نادرخانی بر اجرای اقدامات پیشگیرانه زیر برای محافظت از تأسیسات آبرسانی در برابر یخبندان تأکید کرد.
عایقبندی کنتور آب: محفظه کنتور باید به طور کامل عایقبندی شود. برای این منظور میتوان از موادی نظیر پشم شیشه، گونی، یا استفاده از کیسهای پر از خاک اره و کاه در داخل محفظه استفاده کرد.
عایقبندی لولههای رو باز: لولههای آبرسانی که در فضای باز ساختمان قرار دارند، باید به دقت عایقبندی شوند تا از یخزدگی آنها جلوگیری به عمل آید.
به گفته نادرخانی مشترکین زمان بروز یخبندان از ریختن آب داغ یا آب گرم بر روی کنتور، روشن کردن آتش در حوضچه کنتور برای باز شدن یخ زدگی خودداری کنید.
وی افزود: هنگام بروز هرگونه حادثه در خصوص انشعابات آب، مراتب را به مرکز ارتباطات مردمی (۱۲۲) اعلام کنند.