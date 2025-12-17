پخش زنده
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالملل در آستانه اشرفیه از پیشنهاد تشکیل کنسرسیون یا انجمن تخصصی بادام زمینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نخستین جلسه میز توسعه صادرات بادامزمینی در شهرستان آستانه اشرفیه با حضور امیر روشنبخش قنبری معاون ارتقای کسبوکارهای بینالملل، رضاییان نائبرئیس اتاق بازرگانی گیلان و جمعی از مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی برگزار شد.
در این نشست، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالملل با تأکید بر ارزش افزوده بالای بادامزمینی؛ توسعه تولید و صادرات این محصول را ضروری دانست و از آمادگی برای همراهی تولیدکنندگان در حوزه صادرات، بازاریابی و بستهبندی خبر داد.
امیر روشنبخش قنبری پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم یا انجمن تخصصی بادامزمینی و انجام مطالعات اولیه را گامی مهم در مسیر توسعه صادرات عنوان کرد.
فرماندار آستانه اشرفیه هم در این نشست با اشاره به وجود ۲ هزار و ۵۰۷ هکتار باغ بادامزمینی در شهرستان، از تولید سالانه ۹۷۷ تن پیله خشک و حدود ۴۸۰۰ تن بادامزمینی برشته خبر داد و گفت: بیش از ۴۵۰۰ کشاورز در مراحل کاشت، داشت و برداشت این محصول فعالیت دارند و گردش مالی بادامزمینی در شهرستان بیش از ۲۰۰ همت و ارزش آجیل تولیدی آن حدود ۱۴۴ میلیارد تومان است.
در ادامه این جلسه، تولیدکنندگان بزرگ بادامزمینی نیز با طرح مشکلات و مطالبات خود، خواستار حمایت دستگاههای اجرایی، رفع موانع تولید، توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد مرکز تحقیقات تخصصی بادامزمینی در آستانه اشرفیه شدند.