رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: سیاست قطعی این سازمان، منع استفاده و حذف تدریجی سموم پرخطر از مزارع و حرکت به سوی مصرف آفتکشهای ایمن، کمخطر و استاندارد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم جلیلیمقدم با اشاره به اینکه این اقدام در راستای ارتقای امنیت غذایی و صیانت از سلامت عمومی صورت میگیرد، افزود: سومین مانور سراسری پایش واحدهای عرضهکننده آفتکشهای کشاورزی به صورت همزمان در سراسر کشور، از جمله استان اصفهان، در حال اجرا است. اکیپهای نظارتی با مشارکت دستگاههای انتظامی و تشکلهای مرتبط، به صورت میدانی با عرضه آفتکشهای غیرمجاز، قاچاق، تقلبی و تاریخمصرفگذشته مقابله کرده و نسبت به توقیف و برخورد قانونی اقدام میکنند.
وی تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگیها را عاملی کلیدی در تغییر الگوهای آفات دانست و گفت: در سالهای اخیر، بسیاری از آفات درجه دوم به دلیل شرایط جدید، به آفات کلیدی تبدیل شدهاند که این امر بازنگری در دستورالعملهای حفاظتی را ضروری کرده است.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور،نسبت به احتمال ورود ملخ صحرایی هشدار داد و تأکید کرد که سازمان از هماکنون برنامههای نظارتی و کنترلی پیشدستانه برای مقابله با این تهدید احتمالی را در دستور کار قرار داده است.