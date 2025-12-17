هشدار پلیس فتا بوشهر درباره کلاهبرداریهای اینترنتی شب یلدا
رئیس پلیس فتا استان بوشهر با اشاره به نزدیک شدن به شب یلدا و افزایش خریدهای اینترنتی، نسبتبه فعالیت مجرمان سایبری در این ایام هشدار داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سرهنگ صادق بیژنی گفت: همزمان با فرارسیدن شب یلدا، مجرمان سایبری با سوءاستفاده از احساسات شهروندان و افزایش تقاضا برای خریدهای اینترنتی، اقدام به راهاندازی فروشگاهها و صفحات جعلی در فضای مجازی و همچنین ارسال پیامکها و پیوندهای فریبنده با عناوینی نظیر جوایز ویژه شب یلدا و قرعهکشیهای مناسبتی میکنند.
وی افزود: این افراد با وعده تخفیفهای غیرواقعی، فروش کالا با قیمتهای پایینتر از عرف بازار و یا اعلام برنده شدن در جوایز ساختگی، درصدد دریافت اطلاعات بانکی و یا برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان هستند.
رئیس پلیس فتا استان بوشهر با تأکید بر اینکه هیچ نهاد رسمی، بانک یا فروشگاه معتبر از طریق لینکهای ناشناس اقدام به پرداخت جایزه نمیکند، اضافه کرد: شهروندان از کلیک بر روی پیوندهای ارسالشده از طریق پیامک، شبکههای اجتماعی و پیامرسانها خودداری کرده و از وارد کردن اطلاعات کارت بانکی، رمز دوم پویا و کدهای امنیتی در صفحات نامعتبر پرهیز کنند.
وی در خصوص خریدهای اینترنتی، بیان کرد: هماستانیهای عزیز لازم است خریدهای اینترنتی خود را فقط از سایتها و فروشگاههای معتبر دارای نماد اعتماد الکترونیکی انجام داده و از پرداخت وجه به حسابهای شخصی یا کارت به کارت به فروشندگان ناشناس خودداری کنند.
سرهنگ بیژنی در پایان یادآور شد: در صورت دیدن هرگونه فعالیت مشکوک در فضای مجازی، شهروندان میتوانند از طریق سامانه اینترنتی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir
یا تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ موضوع را گزارش دهند تا اقدامات لازم در سریعترین زمان انجام شود.