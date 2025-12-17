هشدار پلیس فتا بوشهر درباره کلاهبرداری‌های اینترنتی شب یلدا

رئیس پلیس فتا استان بوشهر با اشاره به نزدیک شدن به شب یلدا و افزایش خرید‌های اینترنتی، نسبت‌به فعالیت مجرمان سایبری در این ایام هشدار داد.