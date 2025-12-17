پخش زنده
واحد شماره ۲ بخاری نیروگاه شهید رجایی پس از انجام تعمیرات اساسی و بازدیدهای دورهای، با ظرفیت ۲۵۰ مگاوات دوباره وارد مدار تولید برق شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سهیل رحیمی، معاون تولید نیروگاه بخار اظهار داشت: با تکمیل برنامههای پیشبینیشده در حوزه تعمیرات و بازدیدهای فنی دورهای، واحد شماره ۲ بخاری پس از تستهای عملکرد و اطمینان از پایداری سیستم، آماده بهرهبرداری شد و در مدار تولید انرژی الکتریکی قرار گرفت.
وی افزود: اجرای این عملیات، شامل بازدید لولههای فشاربالا، بازدید لولههای فاینال ریهیت، رفع مشکلات ایر هیترها، شامل: تعویض تعدادی از بسکتهای ناحیه سرد و همچنین ترمیم سیلها، دیافراگمها، رفع نشتی داخلی والوها و تعویض سیمان نسوز اطراف روی واترروال (دور مشعل) , باز کردن یاتاقان ۱ توربین و رفع مشکل بالا بودن ارتعاش آن، تعمیر و آمادهسازی الکتروموتورها و پمپهای ۶/۶ کیلوولت، و رفع نشتی برج خنککننده اصلی بود که در نتیجه آن، کارایی واحد افزایش یافته و آمادگی تولید برق در فصل زمستان به طور کامل تضمین شد.
معاون تولید نیروگاه بخار، نیز با اشاره به نقش نیروهای داخلی گفت: این دوره از تعمیرات و راهاندازی مجدد واحد با استفاده از ظرفیتهای فنی و مهندسی داخلی و بدون اتکا به منابع خارجی انجام شده است و نتیجه آن افزایش اعتماد و خودکفایی در تولید پایدار انرژی است.
وی اضافه کرد: اکنون با بهرهبرداری دوباره از واحد شماره ۲ بخاری، مجموع توان تولیدی نیروگاه شهید رجایی به وضعیت مطلوبی رسیده و زمینه تأمین مطمئن برق در فصل سرد سال فراهم شده است.
نیروگاه شهید رجایی متشکل از سیزده واحد بخاری و سیکل ترکیبی است که به عنوان یکی از بزرگترین نیروگاههای کشور با تولید حداکثری انرژی در تابستان نقش بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری و تامین برق استان قزوین داشت.