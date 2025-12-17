پخش زنده
امروز: -
در ادامه پیگیریهای استاندار کردستان برای تأمین اعتبار پروژه آبرسانی بانه، آرش زرهتن لهونی با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه دولت، موضوع تخصیص منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل این طرح را بررسی و دنبال کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان،در پی دستور هفته گذشته دکتر عارف، معاون اول رئیسجمهور، مبنی بر تخصیص اعتبار برای پروژه آبرسانی شهرستان بانه و پیرو مکاتبات استانداری، آرش زرهتن لهونی، استاندار کردستان، امروز (سهشنبه) با حضور در نشست کمیسیون برنامه و بودجه دولت، روند تأمین و تخصیص اعتبارات این پروژه را پیگیری کرد.
این نشست با محوریت «حل مشکل آب شرب شهر بانه» برگزار شد و استاندار کردستان در آن بر ضرورت تأمین و تزریق بهموقع اعتبارات برای پرداخت مطالبات پیمانکاران و سرعتبخشی به اجرای پروژه آبرسانی به شهر بانه تأکید کرد.
در جلسه امروز جمعی از مسئولان ارشد وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و نیرو، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و دفتر هیئت دولت حضور داشتند. همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان نیز استاندار را در این نشست همراهی کرد.