به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این واحدها به مددجویان کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه استان تحویل شد.

مراسم متمرکز واگذاری کلید این واحدهای مسکونی در روستای سیاهتلوی گرگان برگزار شد.

زمین مجتمع ۱۸ واحدی روستای سیاهتلوی گرگان را آقای حبیب اله خلیلی به صورت رایگان اهدا کرد که ارزش ریالی آن ۱۳ میلیارد تومان است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)کشور گفت : در ۴ سال گذشته بیش از ۹۷ هزار واحد مسکونی ساخته ایم.

بختیاری افزود :امروز همچنین ساخت ۳۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان گلستانی آغاز شد.

وی گفت : پیش بینی ساخت این واحدها دو ساله است و در سه فاز ۱۰۰ واحدی احداث می شود.

مدیر کل کمیته امداد گلستان گفت :زمین این واحدها را اداره کل مسکن و شهرسازی به صورت رایگان در اختیار کمیته امداد گذاشت وکمیته امداد بابت احداث این واحدها تسهیلات بلاعوض و وام ۴۰۰ میلیونی هم پرداخت می کند که بازپرداخت آن ۲۰ ساله است.

عیسی بابایی افزود : رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی نیز برای احداث هر یک از این ۳۰۰ واحد مسکونی ۲۰۰ میلیون تومان بلاعوض اختصاص داده است.