بازدید نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف از مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر بیرجند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در این بازدید با نحوه فعالیت‌ها و خدمات ارائه شده به معلولان این مرکز آشنا شد.

هاشمی در ابتدای ورود به این مرکز، بر مزار شهید گمنام در این مرکز حضور یافت.

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی پس از حضور در مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر، از مرکز حرفه آموزی ویژه معلولان و سالمندان شامل کارگاه‌های گلیم بافی، سفالگری قالی‌بافی و شیرینی پزی بازدید کرد و در جریان انواع فعالیت‌های انجام شده برای معلولان قرار گرفت.

هاشمی در ادامه بازدید خود از مرکز ، با حضور در مراکز نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی با نحوه خدمات به معلولان ذهنی نیز آشنا شد.

بازدید از مرکز نگهداری معلولان ذهنی خواهران نیز ادامه بازدید نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی بود.

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: خدمات ارائه شده توسط مربیان و مسئولان این مرکز قابل تقدیر است.

هاشمی کار این افراد را جزو مشاغل سخت برشمرد که باید به صورت قانون در مجلس شورای اسلامی مشخص شود تا پرسنل بتواند با روحیه بهتر خدمات رسانی کنند.

وی کار کارکنان این مرکز را عشق به همنوع دانست.

هاشمی با اشاره به اداره شدن این مرکز به صورت هیئت امنایی، و عدم برخورداری از کمک های دولتی، از خیران و نیکوکاران در اداره این مرکز قدردانی کرد.