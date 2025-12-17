رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد با صدور دستورات ویژه، بر افزایش محسوس نظارت میدانی بر قیمت و عرضه کالا‌های اساسی تأکید کرد و خواستار برخورد قاطع با گرانفروشی و کم فروشی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عباس حاجی حسینی با اشاره به افزایش تقاضا در مناسبت‌هایی مانند شب یلدا، ماه مبارک رمضان و شب عید، گفت: باید همگام با سیاست‌های ملی، اجرای دقیق و قاطعانه قیمت‌های مصوب برای کالا‌های اساسی تضمین شود.

وی دستور داد تا تمامی بازرسان بازار با حضور میدانی، از هرگونه تخلف در زمینه گرانفروشی و کم فروشی جلوگیری کرده و برخورد قاطع داشته باشند. رئیس سازمان جهادکشاورزی همچنین بر تسریع در توزیع نهاد‌های دامی وارداتی و داخلی بین دامداران استان یزد تأکید کرد تا خللی در تولید پروتئین ایجاد نشود.

حاجی حسینی افزود: گزارش‌های میدانی از روند توزیع و کنترل قیمت‌ها باید به صورت روزانه به مرکز استان یزد ارسال شود تا نظارت با رویکرد پیشگیرانه مدیریت شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده تخلف، ابتدا ارشاد صورت می‌گیرد و در صورت تکرار، پرونده تشکیل شده و مراتب برای اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.