نرخ بیکاری آمریکا در ماه نوامبر افزایش یافت و این موضوع به‌عنوان نشانه‌ای هشدار دهنده از تضعیف بازار کار تحت تأثیر کاهش نیروی کار فدرال و سیاست‌های تعرفه‌ای دولت دونالد ترامپ ارزیابی می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، نرخ بیکاری آمریکا در ماه نوامبر به ۴.۶ درصد رسید؛ رقمی که نسبت به ۴.۴ درصد در ماه سپتامبر افزایش نشان می‌دهد و بالاترین سطح بیکاری از سپتامبر ۲۰۲۱، هم‌زمان با خروج اقتصاد آمریکا از رکود ناشی از همه‌گیری کرونا، محسوب می‌شود.

این گزارش افزود: هم‌زمان با افزایش بیکاری، کارفرمایان آمریکایی در ماه نوامبر ۶۴ هزار شغل جدید ایجاد کردند که بخشی از افت اشتغال در ماه اکتبر را جبران کرد؛ رشدی که عمدتاً ناشی از افزایش استخدام در بخش خدمات درمانی بوده است، با این حال دولت فدرال در مجموع ماه‌های اکتبر و نوامبر ۱۶۸ هزار شغل را از دست داده است؛ موضوعی که به استعفا‌های تعویقی و خروج کارکنان از فهرست حقوق‌بگیران دولتی نسبت داده می‌شود.

در ادامه آمده است، رشد دستمزد‌ها نیز به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۱ رسیده است، شاخصی که هم‌زمان با افزایش بدبینی عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی و نگرانی‌ها درباره هزینه‌های زندگی منتشر شده است.

تحلیلگران می‌گویند داده‌های جدید اگر چه تصویر روشنی ارائه نمی‌دهد، اما نشانه‌هایی از عدم تعادل‌های نوظهور در بازار کار آمریکا را آشکار می‌سازد که می‌تواند در ماه‌های آینده به تضعیف بیشتر این بازار منجر شود.

این گزارش تصریح می‌کند: آمار منتشر شده از سوی اداره آمار کار آمریکا، تصمیم اخیر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره را تقویت کرده است.

بانک مرکزی آمریکا که نگران ترک برداشتن بازار کار است، از سپتامبر تاکنون چند نوبت نرخ بهره را به صورت تدریجی کاهش داده و در عین حال همچنان خطر تورم بالا را زیر نظر دارد.

در ادامه گزارش نیویورک‌تایمز آمده است: شاخص گسترده‌تری از رکود بازار کار، شامل افرادی که به اجبار پاره وقت کار می‌کنند یا در یک ماه گذشته به دنبال شغل نبوده‌اند، در ماه نوامبر به ۸.۷ درصد رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهد، به گفته دایان سوانک، اقتصاددان ارشد مؤسسه KPMG، این شاخص «نشان‌دهنده فشار پنهان و استرس ساختاری در بازار کار» است.

این گزارش همچنین از افزایش نگران‌کننده بیکاری در میان سیاه‌پوستان آمریکا خبر می‌دهد؛ به‌طوری‌که نرخ بیکاری این گروه به ۸.۳ درصد رسیده و بیش از دو واحد درصد نسبت به ابتدای سال افزایش یافته است، تحلیلگران تأکید می‌کنند که وضعیت اشتغال سیاه‌پوستان اغلب پیش‌نشانگر تحولات آتی در بازار کار آمریکا است.

در بخش دیگری از گزارش آمده است: بخش تولیدی آمریکا برای هفتمین ماه متوالی با کاهش اشتغال مواجه شده و تنها در ماه نوامبر ۵ هزار شغل در این بخش از بین رفته است؛ روندی که نشان می‌دهد سیاست‌های تجاری و جنگ تعرفه‌ای دولت ترامپ تاکنون نتوانسته به احیای اشتغال صنعتی کمک کند.

نیویورک‌تایمز در پایان می‌نویسد، اختلال‌های آماری ناشی از تعطیلی ۴۳ روزه دولت فدرال، گردآوری و انتشار داده‌های اشتغال را پیچیده کرده و مقام‌های فدرال رزرو نیز هشدار داده‌اند که آمار‌ها باید با «نگاه انتقادی» تحلیل شود.

بر این اساس، داده‌های ماه دسامبر که ژانویه آینده منتشر خواهد شد، نقش تعیین‌کننده‌تری در تصمیم‌های بعدی بانک مرکزی آمریکا خواهد داشت.