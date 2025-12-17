۲ میلیون و ۷۲۰هزار مسافر درهشت ماه امسال با ناوگان حمل و نقل عمومی مازندران جا به جا شدند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: ۲ میلیون و ۷۲۰هزار مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر در قالب ۵۸۸ هزار سفر جابجا شدند.

عیسی خادمی با بیان اینکه سیاست این اداره کل، جابجایی ایمن و آسان مسافران است، افزود: در این راستا نظارت مضاعفی بر نحوه عملکرد شرکت‌ها و ناوگان عمومی انجام شده است.

او ادامه داد: فعالیت غیر مجاز سایت‌ها و اپلیکیشن‌های اینترنتی درون شهری و سواری شخصی در بخش حمل و نقل بین شهری موجب بروز مشکلاتی برای هموطنان شده است به همین دلیل مردم از ناوگان حمل و نقل عمومی که مزیت‌های فراوانی مانند امنیت سفر و ناوگان دارای شناسنامه و کارت هوشمند دارند استفاده کردند.

خادمی لزوم ارتقای ارائه خدمات با توجه به مطالبات مسافران را جزو ضروریات دانست و گفت: بسیاری از خدمات به مسافران مانند فروش بلیت اکنون در بستر وب به مسافرین ارائه می‌شود

۲۲۵ شرکت حمل و نقلی مازندران در بخش مسافر فعالیت دارند و مسافران می‌توانند انتقاد و شکایت خود از شرکت‌ها و پایانه‌های مسافربری و یا رانندگان حوزه حمل و نقل مسافر بین شهری را از طریق سامانه ۱۴۱ به این اداره کل اطلاع دهند