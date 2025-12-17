پخش زنده
مأموران راهداری شهرستان مهاباد ۶۰ کیلومتر از محورهای ارتباطی این شهرستان را نمکپاشی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان مهاباد گفت: درشبانه روز گذشته با هدف تسهیل در تردد رانندگان، ۶۰ کیلومتر از محورهای ارتباطی این شهرستان نمکپاشی شد.
رحمت نویدینیا افزود: همزمان با بارش برف در ارتفاعات مهاباد، نیروهای راهداری از بامداد امروز با اجرای عملیات نمکپاشی، نسبت به پاکسازی و برفروبی گردنههای برفگیر اقدام کردند.
نویدینیا اظهارکرد: هماکنون تردد در تمامی جادههای سطح شهرستان روان است و رانندگان لازم است با رعایت نکات ایمنی، همراه داشتن تجهیزات زمستانی و باک سوخت پر در این محورها تردد کنند.
وی، با اشاره به آمادگی کامل این مجموعه برای فصل بارشها گفت: امسال بیش از ۵۰ نفر نیروی راهداری در چهار راهدارخانه ثابت و سیار این شهرستان مستقر هستند و درحال حاضر علاوه بر راهدارخانه مرکزی، راهدارخانههایی در روستاهای کیتکه، کلهگاوی و قرهبلاغ فعال بوده و راهدارخانه دارلک در مسیر مهاباد- ارومیه نیز بهزودی آغاز بهکار خواهد کرد.
نویدی نیا افزود: بهمنظور خدماترسانی بهتر به مناطق روستایی سخت گذر، دو راهدارخانه سیار در مسیر روستاهای آفان و سیاقول فعالیت دارند و مسئولیت برفروبی و بازگشایی محورهای روستایی را بر عهده خواهند داشت.
وی، از تجهیز و نوسازی ناوگان راهداری این شهرستان هم خبر داد و گفت: امسال سه دستگاه ماشینآلات جدید به ارزش ۷۰ میلیارد ریال شامل یک دستگاه گریدر، یک دستگاه لودر و یک دستگاه ایسوزو به ناوگان راهداری مهاباد اضافه شده است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان مهاباد اضافه کرد: علاوه بر این، ۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای تعمیر و بازسازی سایر ماشینآلات موجود درخواست شده تا پیش از اوج بارشها، تمامی تجهیزات در آمادهباش کامل قرار گیرند.
نویدینیا، از مسافران خواست پیش از سفر در فصل زمستان، از آخرین وضعیت راههای شهرستان با تماس با سامانه گویای ۱۴۱ یا شماره تلفن ۴۲۴۲۲۵۵۹ اطلاع کسب کنند.