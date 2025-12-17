مشاور عالی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با تأکید بر ارتقای چشمگیر کیفیت و طراحی پوشاک ایرانی در سال‌های اخیر؛ گفت: تورم، افزایش قیمت تمام‌شده و ورود پوشاک قاچاق، مانع اصلی بروز توان واقعی تولیدکنندگان داخلی در بازار شده است.



به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای مجید نامی در گفت‌و‌گو با رسانه ملی؛ گفت: تولیدکنندگان داخلی در سال‌های اخیر از نظر کیفیت، طراحی و تولید صنعتی پیشرفت محسوسی داشته‌اند، اما فشار‌های اقتصادی و ناترازی‌ها اجازه بروز کامل این توانمندی‌ها را نداده است.

وی با بیان اینکه پس از محدود شدن فعالیت نشان‌های خارجی از سال ۱۳۹۷، فضای مناسب‌تری برای عرضه تولیدات داخلی فراهم شد، افزود: در آن مقطع، تولیدکنندگان ایرانی توانستند جایگاه بهتری در مراکز خرید و بازار به دست آورند و سهم خود را افزایش دهند.

نامی با اشاره به ارتقای سطح کیفی پوشاک ایرانی؛ گفت: مقایسه وضعیت کنونی بازار با سال‌های گذشته، نشان‌دهنده جهش قابل توجهی در کیفیت، طراحی و استاندارد‌های تولید است، اما این دستاورد‌ها به‌دلیل افزایش قیمت تمام‌شده و فشار‌های اقتصادی، آن‌گونه که باید به چشم مصرف‌کننده نیامده است.

مشاور عالی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ادامه داد: مصرف‌کننده به‌دنبال کالای باکیفیت و قیمت مناسب است، اما تورم، افزایش بهای مواد اولیه و مشکلات ساختاری اقتصاد، قدرت رقابت تولید داخلی را کاهش داده است.

ضربه مستقیم قاچاق پوشاک به تولیدکنندگان

وی با انتقاد از تداوم ورود پوشاک قاچاق به بازار؛ گفت: بخش قابل توجهی از پوشاک خارجی موجود در بازار به‌صورت استوک و با قیمت‌های بسیار پایین وارد کشور می‌شود و سپس با بسته‌بندی جدید و حاشیه سود‌های چندبرابری به فروش می‌رسد؛ موضوعی که ضربه مستقیمی به تولیدکنندگان داخلی وارد می‌کند.

به گفته مشاور عالی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک؛ برخی مسیر‌های ورود این کالا‌ها در ظاهر غیرقانونی تلقی نمی‌شوند، اما در عمل همان کارکرد قاچاق را دارند و موجب آشفتگی بازار می‌شوند.

وی راه‌حل حمایت مؤثر از تولید را فراتر از اقدامات مقطعی دانست و افزود: تا زمانی که تورم کنترل نشود و تولیدکننده نتواند مواد اولیه را با قیمت و شرایط مناسب تأمین کند، بستن مرز‌ها یا تشدید برخورد‌های مقطعی با قاچاق، نتیجه‌ای پایدار نخواهد داشت.

مشاور عالی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک همچنین با اشاره به ایده ایجاد فروشگاه‌های عرضه پوشاک ممتاز ایرانی؛ گفت: راه‌اندازی فروشگاه‌های درجه‌یک و در دسترس، با حمایت نهاد‌هایی مانند شهرداری‌ها و توسعه فروش اقساطی می‌تواند به دیده‌شدن نشان‌های داخلی کمک کند، اما اصل موضوع، اصلاح ساختار اقتصادی و حمایت علمی و اصولی از تولید است.