مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: فعالیت سامانه بارشی در استان تا روز جمعه ادامه دارد و وقوع دما‌های صفر و زیر صفر و یخ زدگی زمین پیش بینی می‌شود.

تداوم بارندگی و وقوع دما‌های صفر و زیر صفر در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی فعالیت سامانه بارشی تا اواخر روز جمعه در استان تداوم دارد و سبب رگبار و رعدوبرق در اغلب نقاط استان، وزش باد متوسط و تندباد لحظه‌ای در روز جمعه در مناطق جنوبی، جنوبِ غربی و جنوبِ شرقی، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد، بارش برف در ارتفاعات و مه گرفتگی پس از بارندگی خواهد شد.

وی افزود: بیشترین حجم و شدت بارش‌ها از اواسط امروز تا اواسط روز جمعه در سواحل و مناطق جنوبی، جنوبِ شرقی، شرقی، شمالِ شرقی، شمالی و تا حدودی مرکزی پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری بیان کرد: در این ایام شمال خلیج فارس نیز مواج و متلاطم و همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود و از شنبه تا دوشنبه کاهش دمای شبانه در اغلب نقاط استان و وقوع دما‌های صفر و زیر صفر و یخبندان سطح زمین در مناطق مرتفع شرقی و شمالِ شرقی مورد انتظار است.

به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۲۱.۳ درجه و ایذه با دمای ۴.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۱۸.۲ درجه و کمینه دمای ۷.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.