به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مسلم شیرمحمدی رئیس اداره راهداری شهداد گفت:تمامی ماشین آلات سنگین راهداری در کمپ تونل مستقر و همکاران نیز به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی و در حال نمک باشی و برف روبی مسیر هستند.

سرگرد خوارزمی فرمانده پلیس راه پاسگاه شهداد_نهبندان هم در این خصوص گفت:در حال حاضر محور شهداد به کرمان باز است و تردد در جریان است.

وی از شهروندان خواست با احتیاط و رعایت اصول ایمنی تردد کنند.



