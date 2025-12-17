به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مطابق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درباره اعطای مدرک کارشناسی و کارشناسی‌ارشد در رشته «علوم قرآن و حدیث» به حافظان کل قرآن کریم، این افراد باید در آزمون کارشناسی‌ارشد شرکت کنند و در زمان ثبت‌نام، کد ۱۱۱۱ را به‌عنوان متقاضی بهره‌مندی از این قانون انتخاب کنند.

براساس این قانون، حافظان کل قرآن کریم پس از احراز شرایط و طی مراحل قانونی، می‌توانند از تسهیلات ویژه‌ای در مسیر ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی مرتبط با علوم قرآنی برخوردار شوند.

سازمان سنجش آموزش کشور تأکید کرده است که انتخاب صحیح کد مربوط در زمان ثبت‌نام، شرط اصلی بررسی و اعمال امتیاز حافظان قرآن در فرآیند آزمون و پذیرش خواهد بود و داوطلبان باید نسبت به تکمیل دقیق اطلاعات خود توجه ویژه داشته باشند.

گفتنی است بهره‌مندی از امتیاز حافظان قرآن در آزمون کارشناسی‌ارشد، به منظور حمایت از نخبگان قرآنی و تقویت پیوند میان آموزش عالی و فعالیت‌های قرآنی کشور پیش‌بینی شده است.

مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ و سی‌ویکمین دوره المپیاد علمی ـ دانشجویی کشور تا جمعه ۲۸ آذر ماه تمدید شده است و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org برای نام‌نویسی اقدام کنند.