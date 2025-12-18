به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کارخانه تولید سبلان خودرو مایوان یکی از واحد‌های تولید کننده مینی بوس در کشور است.

ظرفیت اسمی این کارخانه تولید سالانه هزار دستگاه اتوبوس و ۳ هزار دستگاه مینی بوس داخل شهری است.

طبق آمار بخشی مهمی از آلودگی هوای سهم ناوگان عمومی فرسوده در کشور است، درصورت حمایت این واحد تولیدی توان جایگزینی ناوگان عمومی فرسوده در بخش اتوبوس و مینی بوس‌های شهری را دارد.

این مجموعه صنعتی بزرگ با اتکا به دانش و فناوری روز، به منظور رفع نیاز کشور در نوسازی ناوگان حمل و نقل بخش عمومی و خصوصی، در سال ۱۳۸۹ تاسیس و کلنگ آن با حضور وزیر صنایع و معادن وقت در همان سال به زمین زده شد و در سال ۱۳۹۱ با حضور معاون اول رییس‌جمهور وقت به بهره‌برداری رسید.

این کارخانه در صورت رفع نیاز‌های ملی توان تولید بیش از هزار دستگاه مینی‌بوس در سال را خواهد داشت، کارخانه مینی‌بوس سازی اردبیل با ۱۸۰ نفر فعال است و در صورت رفع موانع تولید و حمایت‌های دولت زمینه اشتغال ۴۵۰ نفر را فراهم کرده و بر تولیدات خود اضافه خواهد کرد.