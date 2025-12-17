به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان آیین «شادمانه مهربانوی کرمانی» ویژه بانوان شاغل دستگاه‌های اجرایی، به مناسبت هفته گرامیداشت مقام زن و با حضور مسئولان استانی و شهری در کرمان برگزار شد

آیین "شادمانه مهربانوی کرمانی" ویژه بانوان شاغل دستگاه‌های اجرایی و به مناسبت هفته گرامیداشت مقام زن به همت اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان و مشارکت و همکاری شهرداری کرمان برگزار شد.

🔹استاندار کرمان، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار، مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد استانداری، شهردار کرمان و نمایندگان مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در این مراسم شرکت کردند.

ندا نظامی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان در این مراسم از مادران و همسران شهدا قدردانی کرد و گفت: این بانوان با صبر، ایمان و ایثار خود، عزت و امنیت سرزمین را پشتیبانی کردند و نامشان به تاریخ این کشور گره خورده است.