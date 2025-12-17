پخش زنده
آیین «شادمانه مهربانوی کرمانی» با حضور استاندار کرمان برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان آیین «شادمانه مهربانوی کرمانی» ویژه بانوان شاغل دستگاههای اجرایی، به مناسبت هفته گرامیداشت مقام زن و با حضور مسئولان استانی و شهری در کرمان برگزار شد
آیین "شادمانه مهربانوی کرمانی" ویژه بانوان شاغل دستگاههای اجرایی و به مناسبت هفته گرامیداشت مقام زن به همت اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان و مشارکت و همکاری شهرداری کرمان برگزار شد.
🔹استاندار کرمان، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار، مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد استانداری، شهردار کرمان و نمایندگان مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در این مراسم شرکت کردند.
ندا نظامی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان در این مراسم از مادران و همسران شهدا قدردانی کرد و گفت: این بانوان با صبر، ایمان و ایثار خود، عزت و امنیت سرزمین را پشتیبانی کردند و نامشان به تاریخ این کشور گره خورده است.