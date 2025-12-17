به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، ۲۳ آذر امسال به ابتکار جمهوری اسلامی ایران نشست ویژه‌ای برای بررسی تحولات مرتبط با افغانستان با حضور نمایندگانی از کشور‌های پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین به اضافه روسیه در تهران برگزار شد.

آقای عراقچی در این نشست تاکید کرد هیچ نسخه فرامنطقه‌ای نمی‌تواند بحران‌های منطقه و افغانستان را حل کند.

از حکومت افغانستان کسی در این نشست حاضر نشد و آقای عراقچی وعده داد نتایج نشست به اطلاع مسئولان حکومت افغانستان برسد، اما مسئولان وزارت خارجه افغانستان و کارشناسان سیاسی این کشور از مواضع وزیر امور خارجه ایران و برگزاری این نشست قدردانی کردند

کارشناسان افغانستان امیدوارند برگزاری این نشست‌ها، کشورشان را به پل ارتباطی میان آسیای مرکزی، غرب و جنوب آسیا تبدیل کند.

در پنجمین نشست وزیران امور خارجه کشور‌های همسایه افغانستان که قرار است در آینده نزدیک در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شود راهکار‌های ثبات و توسعه هر چه بیشتر افغانستان بررسی خواهد شد.