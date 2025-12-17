پخش زنده
۴ قرارداد مشارکت و سرمایهگذاری شهرداری کرمان برای ساخت مجتمع تجاری،فرهنگی،فروشگاهی و مسکونی با حضور استاندار به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، محمدعلی طالبی، همچنین با تقدیر از سرمایهگذاری برای اجرای طرحهای حوزه شهری، گفت: در سال «سرمایهگذاری برای تولید»، با ظرفیتهای متنوع و بالقوه شهر کرمان، شاهد میزان مطلوبی از رشد سرمایهگذاری در شهر کرمان بهعنوان مرکز استان هستیم.
محسن تویسرکانی شهردار کرمام هم ، با بیان اینکه پروژههای سرمایهگذاری تفاهمشده، شهر کرمان را دگرگون خواهد کرد، گفت: دستگاههای خدمترسان موظف هستند زیرساختهای شهری را در این گونه پروژهها ایجاد کنند تا هزینه مضاعفی به شهرداری تحمیل نشود.
با حضور سرمایهگذاران، پروژه مجتمع تجاری، فرهنگی و اقامتی میلاد جنب مسجد امام (ره) با سرمایهگذاری ۶۷درصدی خانم احسان و ۳۳درصدی شهرداری کرمان و در فضایی زیبا با معماری سنتی، اولین مجتمع فروشگاهی شهروند به روش BOT در بوستان مطهری با سرمایهگذاری آقای بازارشاهی، مجتمع مسکونی ویلا با سرمایهگذاری 38درصدی شهرداری کرمان و ۶۲درصدی آقای خواجهحسنی و شهرک مسکونی-تجاری سیتیسنتر وکیل آباد در خیابان چمران با سرمایهگذاری ۲۳درصدی شهرداری کرمان و ۷۷درصدی آقای طاهری، قرارداد ۴۱۳۰میلیارد تومان پروژه سرمایهگذاری در دفتر استاندار کرمان امضا شد.