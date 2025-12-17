کاهش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی برداشت آب از سدهای تهران
مدیرعامل آبفای استان تهران اعلام کرد: همراهی شهروندان و پویشهای آموزش مصرف بهینه، باعث کاهش چشمگیر برداشت آب از سدهای استان شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
وزارت نیرو(پاون)، محسن اردکانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با قدردانی از همکاری شهروندان تهرانی در مدیریت مصرف آب گفت: بخش قابلتوجهی از کاهش برداشت آب از منابع سطحی و سدها، نتیجه همراهی مردم در رعایت الگوی مصرف بوده است.
وی به تأثیر برگزاری پویشهایی مانند «نصفش کنیم تا آب را بیمه کنیم» در اصلاح رفتار مصرفی اشاره و تصریح کرد: این پویشها همگرایی اجتماعی بیشتری برای ترویج مصرف بهینه آب ایجاد میکنند.
اردکانی با استقبال از مشارکت نونهالان و دانشآموزان در این پویش افزود: دانشآموزان بهترین مخاطبان برای فرهنگسازی مصرف صحیح آب هستند و میتوانند با ترغیب خانوادهها، آب را برای نسلهای آینده بیمه کنند.
وی تجربه موفق پلیس راهور در استفاده از ظرفیت دانشآموزی برای ترویج کمربند ایمنی را نمونهای قابل استفاده در فرهنگسازی مصرف بهینه آب دانست و تأکید کرد: با توجه به تغییر اقلیم و ادامه خشکسالی، شهروندان باید مصرف آب را منصفانه و مطابق الگوی تعیینشده، یعنی ۱۳۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانهروز، مدیریت کنند.
مدیرعامل آبفای تهران افزود: هماکنون حدود ۳۵ درصد شهروندان این الگو را رعایت میکنند و با مصرف صحیح، هیچ کمبودی در آب شرب و بهداشت احساس نخواهد شد.
وی در پایان یادآور شد: آب یک موضوع فرابخشی است و مصرف صحیح آن مسئولیتی همگانی است؛ دستگاههای اجرایی نیز باید در ترویج فرهنگ مصرف بهینه نقش مؤثری ایفا کنند.