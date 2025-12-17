پخش زنده
امروز: -
دادستان کرمان گفت : رسیدگی به پروندههای رسوبی بهصورت جدی به تمامی حوزههای قضایی ابلاغ خواهد شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تأکید بر سیاستهای کلان قوه قضائیه و فراجا در خصوص ساماندهی پروندههای مانده، گفت: رسیدگی و تعیین تکلیف شکوائیهها و پروندههای رسوبی در کلانتریها و پلیسهای تخصصی استان کرمان باید بهصورت جدی و برنامهمحور در دستور کار قرار گیرد و این موضوع از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی در استان است.
مهدی بخشی در نشست مشترک دادستانی مرکز استان، معاون برنامهریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کرمان و معاونان دادسرا با پلیسهای تخصصی و رؤسای کلانتریهای شهرستان کرمان، با اشاره به تأکید دادستان کل کشور و بررسی آمارهای مقایسهای استان کرمان با سایر استانها، افزود: برخی شاخصها بیانگر ضرورت بهبود وضعیت در حوزه رسیدگی به پروندههاست و یکی از مهمترین چالشها، وجود پروندهها و شکوائیههای رسوبی در کلانتریها و پلیسهای تخصصی است که باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
دادستان کرمان با اشاره به اقدامات پیشبینیشده در حوزه پروندههای سرقت، بیان کرد: فرمی با ۸ ستون در اختیار کلانتری ها و پلیس های تخصصی برای ثبت اطلاعات دقیق از مالباختگان گذاشته خواهد شد که تکمیل آن از ابتدای تشکیل پرونده میتواند نقش مؤثری در تسریع روند رسیدگی و افزایش کشف جرایم سرقت داشته باشد.
بخشی، همچنین از مکاتبه با دادستانهای سراسر استان خبر داد و گفت: رسیدگی به پروندههای رسوبی بهصورت جدی به تمامی حوزههای قضایی ابلاغ خواهد شد و این موضوع بهعنوان یک مطالبه جدی از سوی دادستانی مرکز استان پیگیری میشود.
وی با تأکید بر لزوم ارتباط کامل میان پلیسهای تخصصی و کلانتریها در مرکز استان و شهرستانها، افزود: ایجاد ارتباط مؤثر و صددرصدی میان این مجموعهها، نقش تعیینکنندهای در کاهش زمان رسیدگی و افزایش کارآمدی فرآیندهای قضایی و انتظامی دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه زیرساختهای الکترونیکی اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار موجود، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴، سامانههای کنترل تردد در ۷۵ درصد از مراجع انتظامی استان راهاندازی شده است که این امر نقش مهمی در نظمبخشی و ارتقای نظارت دارد.
دادستان کرمان در بخش دیگری ار سخنان خود ضمن تسلیت و تبریک شهادت سه نفر از نیروهای انتظامی و یک شهروند در حادثه تروریستی اخیر ایست و بازرسی فهرج، اظهار کرد: مقابله مؤثر با جرایم سازمانیافته و تهدیدات امنیتی نیازمند انسجام، هماهنگی و تقویت زیرساختهای انتظامی و قضایی در مناطق کم تر برخوردار است.
شایان ذکر است، هدف از برگزاری جلسه، تقویت ارتباط الکترونیک دادسرا با پلیسهای تخصصی، افزایش هماهنگی و تعامل میان دستگاههای ذیربط، ارائه راهکارهای عملی برای کاهش زمان رسیدگی به پروندهها، افزایش سرعت و دقت در فرآیندها، تأکید ویژه بر تعیین تکلیف پروندههای رسوبی و رفع ایرادات سیستمی و سامانهای میان پلیسهای تخصصی و کلانتریها عنوان شد.