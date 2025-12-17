به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دورود گفت: از حدود یک ساعت پیش شاهد آتش‌سوزی در مخزن مازوت کارخانه سیمان دورود هستیم.



آیت جمالی فولادوندخاطرنشان کرد: نیرو‌های آتش‌نشانی بلافاصله در محل حاضر و عملیات اطفا را آغاز کردند. ضمن اینکه حریق هر لحظه در حال گسترش است و تلاش برای خاموش کردن آتش ادامه دارد.



رئیس سازمان آتش‌نشانی دورود با بیان اینکه علت آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست، افزود: تلاش همکاران ما کنترل و خاموش کردن آتش در سریع‌ترین زمان ممکن است.



فولادوند با اعلام اینکه تاکنون خسارت جانی در این حریق گزارش نشده است، تصریح کرد: ارزیابی خسارت‌های مالی و بررسی دقیق علت حریق پس از اطفای کامل آن انجام خواهد شد.