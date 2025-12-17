کارشناس مسوول اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: با خروج سامانه بارشی از زنجان، هوای سرد و یخبندان از فردا در اغلب مناطق استان مستقر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سلطانی گفت: هم‌اکنون آسمان اکثر مناطق استان ابری با وزش باد نسبتاً شدید است و امروز نیز بارش‌های پراکنده‌ای به‌ویژه در ارتفاعات استان ادامه خواهد داشت که به تدریج تضعیف می‌شود.

وی افزود: طی شبانه‌روز آینده بارش‌های خفیف و محلی ادامه یافته و سامانه جوی فعال استان از عصر فردا از استان خارج خواهد شد.

سلطانی تأکید کرد: هوای سرد و شرایط یخبندان تا اوایل هفته آینده در استان استقرار خواهد داشت.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود دمای هوا در مناطق سردسیر استان تا منفی ۹ درجه سانتیگراد کاهش یابد. به همین دلیل، هشدار هواشناسی سطح زرد برای کل استان صادر شده است.

دمای فعلی شهر زنجان ۲ درجه سانتیگراد گزارش شده که نسبت به مدت مشابه روز گذشته ۴ درجه کاهش را نشان می‌دهد.

بر اساس آمار ۲۴ ساعت گذشته، «لولک‌آباد» با دمای منفی ۶ درجه سردترین و «گیلوان» با ۱۱ درجه بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان بوده‌اند.