کارشناس مسوول اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: با خروج سامانه بارشی از زنجان، هوای سرد و یخبندان از فردا در اغلب مناطق استان مستقر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سلطانی گفت: هماکنون آسمان اکثر مناطق استان ابری با وزش باد نسبتاً شدید است و امروز نیز بارشهای پراکندهای بهویژه در ارتفاعات استان ادامه خواهد داشت که به تدریج تضعیف میشود.
وی افزود: طی شبانهروز آینده بارشهای خفیف و محلی ادامه یافته و سامانه جوی فعال استان از عصر فردا از استان خارج خواهد شد.
سلطانی تأکید کرد: هوای سرد و شرایط یخبندان تا اوایل هفته آینده در استان استقرار خواهد داشت.
وی گفت: پیشبینی میشود دمای هوا در مناطق سردسیر استان تا منفی ۹ درجه سانتیگراد کاهش یابد. به همین دلیل، هشدار هواشناسی سطح زرد برای کل استان صادر شده است.
دمای فعلی شهر زنجان ۲ درجه سانتیگراد گزارش شده که نسبت به مدت مشابه روز گذشته ۴ درجه کاهش را نشان میدهد.
بر اساس آمار ۲۴ ساعت گذشته، «لولکآباد» با دمای منفی ۶ درجه سردترین و «گیلوان» با ۱۱ درجه بالای صفر گرمترین نقطه استان بودهاند.