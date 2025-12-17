پخش زنده
در پی بارش باران ، بخشی از دروازه تاریخی نایین فروریخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نائین گفت:در پی بارندگی شب گذشته و نفوذ آب به بخشی از آبانبار فیض در محله پنجاهه نایین، بخشی از جداره و دیواره دروازه تاریخی پنجاهه فروریخت.
محمود مدنیان افزود: پس از اطلاع مردمی مبنی بر ریزش بخشی از این اثر تاریخی،اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات، ساعات اولیه امروز در محل حاضر شدند و با بررسی فنی موضوع، دستگاههای خدماترسان را برای اجرای اقدام پیشگیرانه، آواربرداری و ساماندهی دفع آبهای سطحی به کار گرفتند.
وی با اشاره به اینکه این ریزش، تلفات جانی و خسارت مالی برای شهروندان در پی نداشت، ادامه داد: در آیندهای نزدیک نسبت به مرمت و بارسازی آن اقدام میشود.
نایین در قدیم دارای برج ، حصار و دروازه های ورودی برای هر محله بوده است كه در مواقع لزوم و هنگام هجوم دشمنان و بیگانگان دروازه های شهر را می بستند .
اكنون تنها دو دروازه در شهر نایین باقی مانده است كه یكی از آنان دروازه تاریخی پنجاهه و دیگری دروازه تاریخی چهل دختران و ورودی بازار تاریخی نایین است.