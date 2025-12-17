به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ کارشناس هواشناسی آبادان با اشاره به آغاز فعالیت بارشی در خوزستان بیشترین میزان بارندگی را تا ۲ میلیمتر و در آبادان اعلام کرد.

براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی فعالیت سامانه بارشی تا اواخر روز جمعه در استان تداوم دارد و سبب رگبار و رعدوبرق (در اغلب نقاط استان)، وزش باد متوسط و تندباد لحظه‌ای (روز جمعه در مناطق جنوبی، جنوبِ غربی و جنوبِ شرقی و شمالی)، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد، بارش برف در ارتفاعات و مه گرفتگی پس از بارندگی خواهد شد.

بیشترین حجم و شدت بارش‌ها از اواسط امروز تا اواسط روز جمعه در سواحل و مناطق جنوبی، جنوبِ شرقی، شرقی، شمالِ شرقی، شمالی و تا حدودی مرکزی پیش بینی می‌شود. در این ایام شمال خلیج فارس نیز مواج و متلاطم و همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود.

همچنین از شنبه تا دوشنبه کاهش دمای شبانه در اغلب نقاط استان و وقوع دما‌های صفر و زیر صفر و یخبندان سطح زمین در مناطق مرتفع شرقی و شمالِ شرقی مورد انتظار است.

در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۲۱.۳ درجه و دزپارت با دمای ۴.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۱۸.۲ درجه و کمینه دمای ۷.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.