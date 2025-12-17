به گزارش خبرگزاری صدا سیمای گیلان؛ جبارکوچکی نژاد نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام و رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی، صبح امروز با حضور در اداره کل دامپزشکی استان در جلسه‌ای مشترک با مدیرکل و مسئولان ستادی این اداره کل دیدار کرد.

در این نشست که با هدف بررسی مسائل و چالش‌های حوزه دامپزشکی استان تشکیل شد، راهکار‌های ارتقای سلامت دام، طیور و آبزیان و همچنین تقویت امنیت غذایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

جبار کوچکی نژاد در این جلسه با تأکید بر نقش محوری و حساس دامپزشکی در اقتصاد و سلامت جامعه، گفت: سازمان دامپزشکی به عنوان یکی از دستگاه‌های تخصصی حاکمیتی سلامت محور جامعه جایگاه متمایزی در حفظ امنیت غذایی، ارتقاء سلامت، بهداشت عمومی جامعه و صیانت از سرمایه دامی دارد.

وی همچنین پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی و مشترک بین انسان و دام را از اولویت‌های مهم و مورد انتظار دامپزشکی استان خواند و تأکید کرد: به عینه شاهد فعالیت‌های دامپزشکی بوده و از نزدیک با فعالیت‌های آن آشنایی کامل دارم لذا بعنوان یک خادم در خانه ملت هرچه در توانم باشد در حمایت از سازمان دامپزشکی کشور، افزایش اعتبارات ملی و استانی، تقویت امکانات لجستیکی، پیگیری وضعیت حقوق و دستمزد و نیز تقویت زیرساخت‌های دامپزشکی که به نوعی سرمایه گذاری در تولید و حوزه بهداشت عمومی جامعه است تلاش نموده و قطعاً از طرح‌های ارتقاء دامپزشکی در مجلس حمایت خواهم کرد.

دکتر هادی بابایی مدیرکل دامپزشکی استان نیز ضمن خوشامدگویی به رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد همچون گذشته در ادامه مسیر خدمت رسانی نیازمند حمایت‌های بی شائبه علی الخصوص قوه مقننه و نمایندگان محترم مجلس هستیم چرا که افزایش اعتبارات دامپزشکی تقویت خدمات رسانی را بدنبال دارد.

در پایان این جلسه رئیس مجمع نمایندگان استان پذیرای صحبت‌ها و درخواست‌های کارکنان دامپزشکی استان بود.