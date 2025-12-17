پخش زنده
شیراز به عنوان میزبان اردوی تیمهای وزنهبرداری نوجوانان و جوانان انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ با اعلام فدراسیون وزنهبرداری، اردوی آمادهسازی تیم نوجوانان و جوانان ایران از ۱۰ دی در فارس آغاز میشود.
سهراب مرادی سرمربی تیم نوجوانان و جوانان ایران ، تیم ۱۸ نفر را به اردوی شیراز دعوت کرد و این نفرات ۹ دی باید خود را به کادر فنی معرفی کنند.
سجاد بهروزی و بهادر مولایی به عنوان مربی تیم را در این اردو همراهی میکنند.
اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی به شرح زیر است:
۱- پوریا عباسپوریان از آذربایجان شرقی
۲- مهدی عسگری از لرستان
۳- طاها نوجوان از اردبیل
۴- آرشام میری از ایلام
۵- محمدامین دادوند از اردبیل
۶- رضا زمانی از اصفهان
۷- یوسف شیروانی از فارس
۸- کیان ولیپور از خوزستان
۹- علی عمادی از فارس
۱۰- حسین یزدانی از اردبیل
۱۱- ابوالفضل زارع از فارس
۱۲- فرهاد قلیزاده از فارس
۱۳- حمیدرضا زارعی از فارس
۱۴- ایلیا صالحیپور از خوزستان
۱۵- امیرمحمد رحمتی از لرستان
۱۶- محراب دواسری از تهران
۱۷- حمیدرضا محمدی تنها از زنجان
۱۸- طاها نعمتی مقدم از اردبیل