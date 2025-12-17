ثبت جهانی سیراف در دستور کار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

سیراف، بندر تاریخی و کهن خلیج فارس، به‌دلیل جایگاه ممتاز خود در تاریخ دریانوردی، تجارت و تبادلات فرهنگی، در دستور کار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای ثبت جهانی قرار گرفته است.