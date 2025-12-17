توقف طولانی و ماندگاری چندین روزه ناوگان حمل و نقل ایرانی در خاک افغانستان برای رانندگان کشور یک دغدغه و معضل به شمار می‌رود که با وجود پیگیری‌های بسیار هنوز مشکلات این حوزه مرتفع نشده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،حسین جمشیدی روز چهارشنبه در چهاردهمین جلسه کمیته هماهنگی پایانه مرزی دوغارون تایباد افزود:

وی اظهار کرد: ۱۲ هزار و ۲۱۵ دستگاه ناوگان ایرانی از ابتدای آذرماه امسال تاکنون از طریق گذرگاه بین المللی دوغارون وارد افغانستان شده‌اند.

جمشیدی گفت: فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در حوزه فعالیت‌های اقتصادی گمرکات افغانستان همواره منجر به توقف بیش از حد کامیون‌های ایرانی در این کشور همسایه می‌شود.

فرماندار تایباد ادامه داد: چاره اندیشی و رفع این مشکل یکی از مهمترین مطالبات رانندگان ایرانی است و بررسی ابعاد مختلف آن تاکنون در سطح مقامات ارشد ۲ کشور ایران و افغانستان مطرح شده است.

جمشیدی گفت: بدون شک ایجاد بستر‌های لازم در رویه‌های گمرکی از جمله صادرات، ترانزیت، واردات و مسافری از سمت افغانستان نقش زیادی در توسعه روابط این دو کشور همسایه دارد.

به گفته وی، از همه ظرفیت‌های لازم کشوری، استانی و شهرستانی برای توسعه روابط ایران و افغانستان باید استفاده کرد که این مهم زمینه‌ساز رشد و شکوفایی حوزه اقتصاد ۲ کشور خواهد شد.

وی تاکید کرد: راه اندازی و آغاز به کار رسمی منطقه آزاد دوغارون فرصتی طلایی برای رونق اقتصاد خراسان رضوی و تایباد است که با عملیاتی شدن برنامه‌های پیش روی آن شکوفایی این خطه مرزی را به همراه دارد.

فرماندار تایباد افزود: چشم انداز خوبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی منطقه آزاد دوغارون تدوین شده است که زمینه‌ای برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی و سرمایه گذاری در آن خواهد شد.

جمشیدی بیان کرد: حمایت از سرمایه گذاران نگاه ویژه دولت را نیاز دارد که این خود عاملی برای افزایش سرمایه گذاری در مناطق مرزی و محرومی همچون تایباد خواهد شد.

وی اضافه کرد: ایجاد اشتغال پایدار یکی از مهمترین دغدغه‌های جوانان جویای کار تایباد است که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک با شناسایی فرصت‌های نهفته در منطقه آزاد دوغارون در این راستا گام‌های مثبتی برداشته شود.

فرماندار تایباد: توقف طولانی ناوگان ایرانی در افغانستان هنوز مرتفع نشده است

بیشترین حجم کار منطقه آزادی تجاری دوغارون، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است. کالا‌های بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشور‌های حوزه خلیج فارس به گمرک‌های بندرعباس و بندر لنگه منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت می‌شود.

پایانه مرزی و منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان، در زمره پنج پایانه برتر اقتصادی کشور است.

خراسان رضوی از شرق حدود ۳۰۲ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد که ۹۰ کیلومتر از این امتداد در شهرستان تایباد است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.