۲۶ آذر، روز حملونقل؛ روز قدردانی از مردانی است که به رغم دغدغه های صنفی چرخ زندگی شهر را به حرکت درمیآورند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، پشت فرمان رانندگی، دغدغههایی هست که سالهاست هممسیر این جادهها شده؛ از هزینههای بالای استهلاک خودرو و همخوانی نداشتن دخلوخرج، تا افزایش بیرویه خودروهای خدماترسان درونشهری و بینشهری نسبت به جمعیت و مسافر.
رانندگان میگویند اختلاف نرخ کرایه تاکسی با هزینه خدمات تاکسیهای اینترنتی، معیشتشان را تحتتأثیر قرار داده و سهمیه بنزین، پاسخگوی نرخهای دوم و سوم نیست.
بیمه تکمیلی ناکارآمد و به رسمیت شناخته نشدن شغل رانندگی بهعنوان کار سخت و زیانآور، مطالبههایی است که در این گزارش، مستقیماً با مسئولان در میان گذاشته میشود.