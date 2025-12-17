به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: با فعال شدن سامانه بارشی در استان چوپانان با 29 میلیمتر، انارک ۱۱.۱، نطنز ۱۰، آران و بیدگل و خور و بیابانک ۹.۳، دهق ۹.۱، چادگان ۸.۴ میلیمتر، عسکران ۷.۱، خوانسار ۶.۸، نایین ۵.۷، زواره ۵ میلیمتر، گلپایگان ۴.۳، کاشان ۴.۱ و میمه ۲.۱ میلیمتر بیشترین بارش را در ۲۴ ساعت گذشته داشته‌اند.

لیلا امینی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و ادامه فعالیت سامانه بارشی تا اواخر وقت روز جمعه در استان افزود: بارش برف و باران، رعد و برق، مه آلودی هوا، وزش تند باد لحظه‌ای، در نقاط مستعد بارش تگرگ و رعد و برق و کاهش محسوس دما بین هشت تا ۱۲ درجه در این مدت پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی در این مدت احتمال مخاطرات جوی مانند اختلال در ناوگان حمل و نقل عمومی و ناوگان زمینی، هوایی و ریلی استان، لغزندگی جاده‌ها به ویژه در مناطق برف گیر و راه‌های روستایی ومناطق سردسیر به دلیل بارش برف و کولاک (و سرچشمه‌های استان‌های مجاور)، سیلابی شدن مسیل‌ها، آب‌گرفتگی معابر، صاعقه، مه گرفتگی، کاهش دید افقی، جاری شدن روان آب، وزش تند باد موقتی، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و اختلال در انتقال انرژی، فشار بر حامل‌های انرژی و سوخت، یخبندان و کاهش محسوس دما وجود دارد.