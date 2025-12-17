پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مردم در مراجعات خود به سازمانهای اداری، اسراف دستگاهها در مصرف انرژی را به ما گزارش میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین رفیعزاده در حیاط دولت، درباره برخورد با سازمانهای دولتی که در مصرف انرژی مطابق با دستورالعمل رفتار نمیکنند، اظهار داشت: اینکه بخواهیم سازمانی را جریمه نقدی کنیم یا برق و انرژی آنها را قطع کنیم، بستگی به نظر وزارتخانههای مربوطه دارد و آنها تصمیم میگیرند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: همینقدر که مطلع شویم دستگاهی در مصرف انرژی اسراف دارد، بررسی میکنیم.
رفیعزاده گفت: حتی مردم در مراجعات خود به سازمانهای اداری، این موضوع را به ما گزارش میکنند.