پخش زنده
امروز: -
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت: انگیزه و تمرکز اصلی فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی دولت دونالد ترامپ علیه دولت نیکلاس مادورو، دسترسی آمریکا به ذخایر عظیم نفت و گاز ونزوئلاست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، نیویورک تایمز در گزارش تحلیلی خود اصافه کرد: دولت ترامپ اگر چه به صورت علنی عملیات نظامی و تشدید فشارها علیه ونزوئلا را با مبارزه با قاچاق مواد مخدر توجیه میکند، اما در پشت صحنه تمرکز اصلی واشنگتن بر کنترل و دسترسی به بزرگترین ذخایر نفتی جهان در این کشور آمریکای لاتین است.
این گزارش میافزاید: ماریا کورینا ماچادو، رهبر اصلی اپوزیسیون ونزوئلا، ماه گذشته در ارتباط ویدئویی با یک کنفرانس اقتصادی در میامی، ذخایر نفت، گاز، معادن و زیرساختهای انرژی ونزوئلا را «فرصتی ۱.۷ تریلیون دلاری» برای شرکتهای آمریکایی توصیف کرد و وعده داد در صورت تغییر قدرت، صنعت نفت این کشور به طور کامل به روی سرمایهگذاران خارجی گشوده خواهد شد.
در ادامه آمده است: مقامهای دولت ترامپ همواره ادعا کردهاند اقدامات نظامی مرگبار آمریکا در اطراف ونزوئلا برای حفاظت از شهروندان آمریکایی در برابر قاچاق مواد مخدر انجام میشود، اما ونزوئلا تولیدکننده مواد مخدر نیست و بخش عمده مواد عبوری از این کشور به اروپا منتقل میشود، به نوشته نیویورکتایمز، همین موضوع نشان میدهد انگیزه اصلی واشنگتن فراتر از ادعاهای رسمی است.
این گزارش اضافه کرد: اهمیت نفت ونزوئلا در مذاکرات محرمانه میان مقامهای آمریکایی و دولت مادورو، همچنین در گفتوگوهای نزدیکان ترامپ با چهرههای اپوزیسیون ونزوئلا، کاملاً مشهود است.
ترامپ پیشتر نیز به صراحت علاقه خود به «در اختیار گرفتن نفت» کشورهای هدف مداخله نظامی آمریکا را بیان کرده و در سال ۲۰۲۳ گفته بود، اگر در دوره نخست ریاست جمهوریاش قدرت را حفظ میکرد، آمریکا میتوانست کنترل نفت ونزوئلا را به دست بگیرد.
توقیف اخیر یک نفتکش حامل نفت ونزوئلا در دریای کارائیب که مقصد آن کوبا و چین بود، نشانهای از تشدید رویارویی واشنگتن با کاراکاس و تلاشی برای قطع منابع مالی دولت مادورو است، ترامپ گفته است این محموله نفتی را مصادره خواهد کرد، اقدامی که به گفته کارشناسان حقوقی، مبنای قانونی روشنی ندارد.
ونزوئلا با در اختیار داشتن بیش از ۳۰۰ میلیارد بشکه نفت، حدود ۱۷ درصد ذخایر شناخته شده جهان را در اختیار دارد و چین بزرگترین بازیگر خارجی در صنعت نفت این کشور به شمار میرود و کاهش نفوذ چین در نیمکره غربی یکی از اولویتهای امنیت ملی دولت ترامپ عنوان شده است.
نیویورک تایمز همچنین نوشت: در داخل دولت آمریکا دو دیدگاه درباره ونزوئلا وجود دارد، یک جناح به دنبال معامله با مادورو و گسترش نقش شرکتهای آمریکایی در صنعت نفت این کشور است، اما جناح دیگر به رهبری مارکو روبیو، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی، بر سرنگونی قهری مادورو و جایگزینی او با دولتی همسو با آمریکا تأکید دارد.
این روزنامه اضافه کرد: ترامپ حتی مجوز عملیات مخفی سازمان سیا در ونزوئلا را صادر کرده و احتمال استفاده از نیروی نظامی برای تغییر رژیم را منتفی ندانسته است، هرچند کارشناسان هشدار میدهند بیثباتی پس از هرگونه مداخله نظامی میتواند فعالیت شرکتهای نفتی آمریکایی را با خطر و نااطمینانی جدی روبهرو کند.
نیویورک تایمز تأکید میکند: اگر چه ترامپ به طور علنی درباره نقش نفت در سیاست خود علیه ونزوئلا سخن نمیگوید، اما شواهد نشان میدهد نفت، ستون اصلی راهبرد آمریکا برای فشار بر دولت مادورو و بازتعریف موازنه قدرت انرژی در نیمکره غربی است.