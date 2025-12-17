معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان، از پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰درصدی پروژه تقاطع غیرهمسطح «شهدای خلبان» و زیرگذر «هوانیروز» خبر داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان، از پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰درصدی پروژه تقاطع غیرهمسطح «شهدای خلبان» و زیرگذر «هوانیروز» خبر داد و گفت: بخش عمده این پروژه وارد مراحل نهایی اجرا شده است.

محمدرضا یحیی‌زاده، با بیان اینکه تقاطع غیرهمسطح «شهدای خلبان» شامل پنج عرشه اصلی سگمنتال است، گفت: اکنون، چهار عرشه آن به‌طور کامل اجرا شده و در حال بهره‌برداری است؛ تنها عرشه باقیمانده (Es) نیز، با وجود شرایط سخت اجرایی ناشی از عمق زیاد حفاری و وجود آب‌های زیرزمینی، تا حدود ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته و هم‌اکنون، مراحل پایانی اجرای ستون‌ها و نصب سگمنت‌ها در حال انجام است. در این بخش، ستون Es4 در مسیر شرق به جنوب (از بلوار امام حسن(ع) به سمت بلوار جمهوری اسلامی)، به‌عنوان آخرین ستون از مجموع ۵۵ستون پروژه، در دست اجرا قرار دارد.

وی، با بیان اینکه زیرگذر «هوانیروز» شامل پنج عرشه دال بتنی است، افزود: عملیات بتن‌ریزی این دال‌ها به‌طور کامل انجام شده و هم‌اکنون مراحل تکمیلی آن‌ها برای راه‌اندازی و بهره‌برداری در حال اجراست. همچنین عملیات خاکبرداری این زیرگذر نیز بیش از ۸۰درصد پیشرفت داشته است.

معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان، در پایان خاطرنشان کرد: دو لوپ زیرگذر «هوانیروز» نیز، با پیشرفت بیش از ۷۵درصد در آستانه تکمیل قرار دارد و مجموع عملیات اجرایی این پروژه در فازهای اول و دوم، با روندی مطلوب در حال انجام است.