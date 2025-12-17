شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز موفق شد با دستیابی به سهم ۵۴ درصدی فروش فرآورده‌های نفتی از طریق کارت سوخت شخصی، بهترین عملکرد را در میان همه مناطق ۳۷ گانه به ثبت برساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون، مدير شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز گفت: بر اساس نتایج پایش سامانه GTS، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز موفق شد با دستیابی به سهم ۵۴ درصدی فروش فرآورده‌های نفتی از طریق کارت سوخت شخصی، بهترین عملکرد را در میان همه مناطق ۳۷ گانه به ثبت برساند.

وی افزود: ارزیابی‌های انجام‌شده در سامانه GTS که به‌منظور رصد، نظارت و بهبود فرآیند‌های عملیاتی، توزیع و خدمات‌رسانی سوخت انجام می‌شود، نشان‌دهنده عملکرد مطلوب، دقیق و منسجم منطقه اهواز در شاخص‌های تعریف‌شده است.

ایدون تصریح کرد: این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی منسجم، نظارت مستمر، استفاده بهینه از ظرفیت‌های سامانه‌های هوشمند و تلاش شبانه‌روزی کارکنان این منطقه بوده.

مدير شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز با اشاره به اهمیت سامانه GTS در ارتقای شفافیت و کارآمدی فرآیندها، این دستاورد را نتیجه تعامل مؤثر میان واحد‌های عملیاتی، فنی و نظارتی دانسته و بر تداوم ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان و ذی‌نفعان تأکید کردند.