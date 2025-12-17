پخش زنده
فدراسیون وزنهبرداری، شهر شیراز را به عنوان میزبان اردوی آماده سازی تیمهای نوجوانان و جوانان کشورمان انتخاب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آماده سازی تیم وزنه برداری نوجوانان و جوانان ایران از روز ۱۰ دی به میزبانی شهر شیراز استان فارس آغاز میشود.
سهراب مرادی سرمربی تیم نوجوانان و جوانان کشورمان ۱۸ نفر را به اردوی شیراز دعوت کرد و این نفرات روز ۹ دی باید خود را به کادرفنی معرفی کنند.
سجاد بهروزی و بهادر مولایی به عنوان مربی تیم را در این اردو همراهی میکنند.
اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم وزنه برداری نوجوانان و جوانان به شرح زیر است:
۱- پوریا عباسپوریان از آذربایجان شرقی
۲- مهدی عسگری از لرستان
۳- طاها نوجوان از اردبیل
۴- آرشام میری از ایلام
۵- محمدامین دادوند از اردبیل
۶- رضا زمانی از اصفهان
۷- یوسف شیروانی از فارس
۸- کیان ولی پور از خوزستان
۹- علی عمادی از فارس
۱۰- حسین یزدانی از اردبیل
۱۱- ابوالفضل زارع از فارس
۱۲- فرهاد قلی زاده از فارس
۱۳- حمیدرضا زارعی از فارس
۱۴- ایلیا صالحی پور از خوزستان
۱۵- امیرمحمد رحمتی از لرستان
۱۶- محراب دواسری از تهران
۱۷- حمدیرضا محمدی تنها از زنجان
۱۸- طاها نعمتی مقدم از اردبیل
تمامی نفرات دعوت شده برای آزمایش دوپینگ باید آمادگی لازم را داشته باشند.