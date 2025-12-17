فدراسیون وزنه‌برداری، شهر شیراز را به عنوان میزبان اردوی آماده سازی تیم‌های نوجوانان و جوانان کشورمان انتخاب کرد.

فراخوان ۱۸ وزنه بردار به اردوی نوجوانان و جوانان

­به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آماده سازی تیم وزنه برداری نوجوانان و جوانان ایران از روز ۱۰ دی به میزبانی شهر شیراز استان فارس آغاز می‌شود.

سهراب مرادی سرمربی تیم نوجوانان و جوانان کشورمان ۱۸ نفر را به اردوی شیراز دعوت کرد و این نفرات روز ۹ دی باید خود را به کادرفنی معرفی کنند.

سجاد بهروزی و بهادر مولایی به عنوان مربی تیم را در این اردو همراهی می‌کنند.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم وزنه برداری نوجوانان و جوانان به شرح زیر است:

۱- پوریا عباسپوریان از آذربایجان شرقی

۲- مهدی عسگری از لرستان

۳- طا‌ها نوجوان از اردبیل

۴- آرشام میری از ایلام

۵- محمدامین دادوند از اردبیل

۶- رضا زمانی از اصفهان

۷- یوسف شیروانی از فارس

۸- کیان ولی پور از خوزستان

۹- علی عمادی از فارس

۱۰- حسین یزدانی از اردبیل

۱۱- ابوالفضل زارع از فارس

۱۲- فرهاد قلی زاده از فارس

۱۳- حمیدرضا زارعی از فارس

۱۴- ایلیا صالحی پور از خوزستان

۱۵- امیرمحمد رحمتی از لرستان

۱۶- محراب دواسری از تهران

۱۷- حمدیرضا محمدی تنها از زنجان

۱۸- طا‌ها نعمتی مقدم از اردبیل

تمامی نفرات دعوت شده برای آزمایش دوپینگ باید آمادگی لازم را داشته باشند.