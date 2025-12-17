به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حبیب اله آسوده در مصاحبه اختصاصی با اعلام این خبرگفت: پویش­ یلدای مهربانی با هدف رساندن کمک‌های مهربانانه ایرانیان به افراد کم برخوردار در سراسر کشور از امروز آغاز شده است.

وی گفت: هدف از اجرای این پویش که تا سی‌ام آذر ادامه دارد ترویج حس انسان دوستی و نوعدوستی هموطنان خیری که در شرایط مطلوبتری قرار دارند به کسانی است که به هر دلیل شرایط اقتصادی شان ضعیف شده به طوری که تحت پوشش کمیته امدادو سایر نهاد‌های خیریه قرار دارند.

آسوده افزود:بسته‌های یلدایی با­ کمک مردم خیر و نیک اندیش در دو نوع بسته‌های سیصد هزار تومانی و پانصد هزار تومانی ­برای شب یلدای خانواده‌های کم برخوردار­ تهیه و به خانواده‌ها داده می‌شود. ­ معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت:­ پیش بینی این است که دراین دوره از یلدای مهربانی­ بتوانیم به بیست­ تا بیست و پنج درصد از خانواده‌های تحت پوشش­ با درجه اولویت نیازمندی بسته یلدایی اهدا کنیم.

وی افزود: در این دوره خانواده‌های دارای بیمار صعب العلاج­، ­ ایتام و مادران سرپرست خانوار در اولویت دریافت بسته‌های شب یلدایی کمیته امداد خواهند بود که هر چه کمک های­ مردمی بیشتر باشد قطعا خانواده‌های بیشتری تحت پوشش بسته‌ها قرار خواهند گرفت.

آسوده در خصوص نحوه کمک رسانی خیرین در آستانه شب یلدا گفت: نیکوکاران خیراندیش می‌توانند­­برای پرداخت کمک‌های نقدی خود­ با گرفتن­­ کد دستوری ستاره دوازده مربع (#۱۲*) در گوشی‌های همراه و نیز با مراجعه به وب­گاه کمیته امداد به نشانی ­­امداد دات آی آر و یا با مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد­­در این کار خداپسندانه شرکت کنند. ­

آسوده گفت: همچنین­­ خیرین­ می‌توانند برای واریز کمک‌های نقدی در ­­نرم افزار‌های ایرانی اپ، ایوا و صبح صباح و پیام رسان‌های بله وروبیکا­­برای شرکت در­پویش یلدای مهربانی استفاده کنند. ­

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد افزود: شماره کارت ملی ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۹۱۹ نیز برای دریافت هدایای نقدی مردم در نظر گرفته شده است. ­

وی گفت:­ بیش از یک میلیون ۳۰۰ هزار خانواری­ که مادران سرپرست هستند­ وبیش از ۵۵۰ هزار یتیم ومحسنین هم تحت­­ پوشش این نهاد حمایتی هستند­.

آسوده یادآوری کرد: هر کدام از هموطنان که وسع مالی دارند در این شب‌های یلدایی کمک به همنوع را فراموش نکنند و اگر در همسایگی ­نیازمندی میشناسند کمک کنند تا این شب را برای نیازمندان به یادماندنی کنند، حتا اگر در طرح­ کمیته امداد شرکت نمی‌کنند.

وی افزود: شب یلدا فرصتی است برای هم بودن همه خانواده‌های ایرانی و کمیته امداد نیز در کنار مردم خیر، گروه‌های خیریه کمک میکند که این بسته‌های یلدایی به دست نیازمندان برسد.

حبیب اله آسوده در خصوص مشارکت ها­­در یلدای مهربانی سال گذشته گفت: سال گذشته ۵ استان خراسان رضوی، اصفهان، گیلان، تهران ومازندران بیشترین میزان مشارکت نقدی را در طرح یلدانی مهربانی داشتند­ در بخش کمک‌های غیر نقدی هم ۵ استان کرمان، آذربایجان غربی، گیلان، خوزستان و خراسان رضوی بیشترین همیاری را داشتند.

­آسوده گفت:­ آجیل فروش ها، میوه فروش‌ها و شیرینی فروش‌ها ۳ صنفی هستند که در این شب‌ها می‌توانند با تخفیفات خود در تهیه بسته‌های یلدایی به کمیته امداد بیایند. ­

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد در پایان­ یادآوری کرد: اطلاعات مربوط به میزان کمک‌های مردمی اول دی ماه به مردم ارایه خواهد شد.