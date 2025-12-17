به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رییس اداره امور عشایری سلماس از توزیع ۳۰ پنل خورشیدی رایگان بین مردم مناطق عشایری شهرستان خبر داد و اعلام کرد از ابتدای سال تاکنون ۱۲۴ پنل با اعتبار بیش از پنج میلیارد تومان توزیع شده است.

افشار خدیری، رییس این اداره، گفت: امروز ۳۰ پنل خورشیدی رایگان بین عشایر شهرستان توزیع شد تا در تأمین انرژی و بهبود کیفیت زندگی آنان نقش موثری داشته باشد.

او افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۲۴ پنل خورشیدی با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان به مناطق عشایری سلماس توزیع شده است.

رییس اداره امور عشایری سلماس با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های انرژی پایدار در مناطق عشایری تأکید کرد: توزیع پنل‌های خورشیدی بخشی از برنامه‌های این اداره برای ارتقای رفاه و خودکفایی جامعه عشایری است.