رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه تصمیمات باید بر اساس دادههای پژوهشی و شواهد علمی باشند گفت: با مشارکت و همکاری مستمر نخبگان، امیدواریم بتوانیم به توسعه حکمرانی قضایی و حل مسائل پیچیده کشور کمک کنیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اختتامیه هماندیشی ملی حکمرانی قضایی دانشبنیان همزمان با هفته پژوهش با حضور حجتالاسلام هادی معاون حقوقی قوه قضاییه، علی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، جمعی از روسای کل دادگستریهای کشور و روسای پژوهشی استانها برگزار شد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در این برنامه با بیان اینکه بزرگترین تهدید فاصله افتادن بین علم و تصمیم در مراکز حکمرانی است، گفت: پژوهشگران پژوهشگاه باید ادامهدهندگان مسیر حکمرانی قضایی کشور باشند. این مسیر باید بر اساس علم و تصمیمات آگاهانه و نه بر اساس تجربیات فردی و میدانی باشد.
وی تأکید کرد: در مجموعه قضایی کشور باید به گونهای عمل کنیم که آثار و نتایج ما در درازمدت منجر به الگوسازی تمدنی برای کشور شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به ویژگیهای حکمرانی قضایی گفت: یکی از ویژگیهای حکمرانی قضایی این است که باید یادگیری مستمر فردی وجود داشته باشد تا از خطاهای تکراری جلوگیری کنیم. همچنین باید به الگوی شبکهمحور و شواهدمحور حکمرانی توجه بیشتری داشته باشیم. الگوهای خطی، سلسلهمراتبی و متمرکز در تصمیمگیری دیگر به روز نیستند و امروز برای حل مسائل اجتماعی و قضایی باید از حکمرانی شبکهای استفاده کنیم.
کاظمی در ادامه به ضرورت نقش نخبگان در فرآیندهای تصمیمگیری اشاره کرد و گفت: نخبگان باید از جایگاه مشورتهای حاشیهای خارج شوند و به مدلهای اصلی تصمیمسازی وارد شوند. در کشور ما حدود ۸۵ هزار هیئت علمی و پژوهشگر داریم که هرکدام میتوانند در حوزههای مختلف علمی، نقشی مؤثر ایفا کنند.
وی افزود: نباید به مشورتهای نمادین بسنده کنیم، بلکه نخبگان باید در تصمیمگیریهای اجرای و قضایی به صورت مؤثر مشارکت داشته باشند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به لزوم ایجاد کارگزاریهای علمی برای تسهیل ارتباط بین مراکز پژوهشی و قوه قضاییه افزود: این کارگزاریها باید بتوانند ارتباطات بین قوه قضاییه و دانشگاهها را برقرار کنند تا پژوهشگران بتوانند به دادهها و اطلاعات لازم دسترسی داشته باشند و از طرف دیگر، همکاران قضایی نیز به دادههای دانشگاهی دسترسی پیدا کنند.
کاظمی همچنین به چرخش نخبگان در مراکز پژوهشی و اجرایی اشاره کرد و گفت: نخبگان علمی باید به طور مستمر در مراکز اجرایی و قضایی حضور داشته و در تصمیمگیریها مشارکت کنند. اگر یک پژوهشگر هیئت علمی صرفاً در پژوهشگاه بماند و به حل مسائل پردازد، قطعاً نمیتواند مشکلات اجرایی و قضایی را به طور مؤثر حل کند.
وی افزود: همچنین باید از مدلهای قدیمی پژوهشی عبور کنیم. تصمیمات باید بر اساس دادههای پژوهشی و شواهد علمی باشند و هیچ تصمیمی نباید بدون پیوست پژوهشی و بررسیهای دادهای به مرحله اجرا درآید.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در پایان گفت: هدف ما ارتقاء سطح پژوهشگاه قوه قضاییه و بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای علمی و پژوهشی است. با مشارکت و همکاری مستمر نخبگان، امیدواریم که بتوانیم به توسعه حکمرانی قضایی و حل مسائل پیچیده کشور کمک کنیم.