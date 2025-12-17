پخش زنده
۱۳ هتل در آذربایجانغربی در دست ساخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی، با اشاره به ساخت ۱۳ هتل توسط بخش خصوصی در استان گفت: با احداث این تعداد هتل دو هزار تخت اقامتی به ظرفیت استان افزوده میشود و تعداد تختهای اقامتی استان به هشت هزار و ۸۵۰ تخت خواهد رسید.
مرتضی صفری، با بیان اینکه این پروژهها بخشی از تلاش برای توسعه گردشگری و جذب سرمایهگذار در استان است، افزود: علاوه بر این، هتل پنجستاره ماوی ماکو و هتل امام رضا خوی هم آماده بهرهبرداری هستند.
صفری، با اشاره به دستاوردهای همایش فرصتهای سرمایهگذاری استان "اینوا" اظهار کرد: مهمترین دستاورد همایش، رسیدن به یک استاندارد مشخص و متناسب با استاندارد جهانی برای تهیه فرصتهای سرمایهگذاری بود که برای این منظور، ۸۵۰ فرصت سرمایهگذاری استان به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شد و با برد رسانهای ایجاد شده در همایش، ظرفیتهای گردشگری آذربایجانغربی به خوبی معرفی شد.
وی، با بیان اینکه در حوزه گردشگری در تلاش هستیم تا ظرفیتهای مغفول و ناشناخته استان به شیوههای مختلف به سرمایهگذاران معرفی شود، گفت: بزودی دو پروژه کلنگزنی در بوکان با اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان انجام میشود و پیش از این پروژههای اینوا در مهاباد، ارومیه و میاندوآب کلنگزنی شدهاند.
صفری، با تأکید بر اینکه پس از همایش، تمایل سرمایهگذاران به پروژههای کلان گردشگری افزایش یافته است، افزود: ریسک سرمایهگذاری درحوزه گردشگری تقریباً صفر است و سرمایهگذاری در زمینه احداث واحدهای اقامتی، بومگردیها، مجتمعهای گردشگری و تفریحی و پروژههای آبی در پشت سدها از فرصتهای جذاب استان به شمار میرود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان، با بیان اینکه آذربایجانغربی هممرز با سه کشور خارجی، دارای ۲۵ درصد پایانههای مرزی کشور و اقلیمهای متنوع است، اضافه کرد: آذربایجانغربی به بهشتی برای سرمایهگذاران گردشگری تبدیل شده و ظرفیت جذب گردشگر در حوزههای گردشگری مذهبی، طبیعت، غذا، آبی و سلامت را دارد.